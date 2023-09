Nëntoka e Kremlinit, a ka një ‘metro sekrete’ sovjetike poshtë Moskës?

Ka shumë sekrete nga Lufta e Ftohtë për të cilat ndoshta nuk do të kemi kurrë një përgjigje. Një prej tyre që është përfolur për dekada është ekzistenca e një sistemi sekret të metrosë nën kryeqytetin e Rusisë. Megjithatë, kjo mund të jetë më e vërtetë se sa mendoni.

Kremlinologët, teoricienët e konspiracionit dhe spekulatorët e tjerë e kanë quajtur këtë sistem të supozuar tranziti si “Metro-2”, për ta dalluar atë nga Metroja e Moskës, që është Metro-1.

Metroja e Moskës u hap në vitin 1931 dhe ishte menduar të ishte një shkëputje nga sistemet e tranzitit masiv në vendet kapitaliste si metroja e Londrës ose metroja e qytetit të Nju Jorkut, të cilat ishin klaustrofobike dhe të çrregullta.

Në të kundërt, sistemi i metrosë së kryeqytetit sovjetik u krijua me gjithë madhështinë e parajsës së punëtorëve. Të ndërtuara në arkitekturën klasike staliniste, këto ishin menduar të ishin “pallate të njerëzve” nëntokësore.

Gjeologjia e Moskës paraqiste një sfidë për inxhinierët, të cilët u detyruan të ndërtonin stacione dhe tunele deri në 30 metra nën tokë.

Kjo doli e dobishme në Luftën e Dytë Botërore, me stacionet që shërbenin gjithashtu si strehimore për sulmet ajrore. Stalini dhe kabineti i tij zhvendosën zyrat e tyre brenda stacionit Mayakovskaya ndërsa trupat e Hitlerit u përpoqën të arrinin në Moskë.

Në fillim të viteve 1950, ndërsa Lufta e Ftohtë u shpalos dhe frika nga sulmet bërthamore ishte më reale se kurrë, stacionet më të reja të Metrosë së Moskës u zhvilluan si strehë për pasojat.

Ishte rreth kësaj kohe që Metro-2 supozohet se u krijua, megjithëse gjithçka që lidhet me të është e mbuluar me mite dhe spekulime.

Thashethemet thonë se projekti, me emrin e koduar D-6, u zhvillua gjatë viteve të fundit të sundimit të Stalinit.

Me sa duket, ajo do të lidhte pasurinë e Stalinit në periferi të Moskës me disa nga ndërtesat më të rëndësishme të kryeqytetit sovjetik.

Këto do të përfshijnë Kremlinin, selinë e KGB-së, zyrat e Shtabit të Përgjithshëm, Universitetin Shtetëror të Moskës dhe Aeroportin Ndërkombëtar Vnukovo.

Disa nga teoritë më të egra përfshijnë ekzistencën e një qyteti nëntokësor, i aftë për të mbajtur dhjetëra mijëra, i vendosur në rrethin Ramenki dhe që supozohet se është ndërtuar në vitet 1970.

A është i vërtetë Metro-2?

As qeveria ruse dhe as administrata e Metrosë së Moskës nuk e kanë konfirmuar apo mohuar ekzistencën e saj, por disa prova përgjatë viteve zbulojnë se ka diçka poshtë.

Dihet se qeveria sovjetike ndërtoi të paktën një strehë të shkaktuar, të njohur si Bunker GO-42, si një post komandimi emergjent në rast të një lufte bërthamore. Objekte të ngjashme u ndërtuan në Shtetet e Bashkuara, Kanada dhe Mbretërinë e Bashkuar në kulmin e Luftës së Ftohtë.

Bunkeri GO-42, i cili mund të strehonte 600 njerëz për një muaj pa burime të jashtme, u deklasifikua dhe u hodh në ankand në vitet 2000 dhe tani strehon një Muze të Luftës së Ftohtë. Bunkeri ishte gjithashtu i lidhur me Metronë e Moskës, por jo me Metro-2 të supozuar.

Një artikull i revistës Time i vitit 1992 citoi një oficer anonim të KGB-së për ekzistencën e një bunkeri nëntokësor në Ramenki me lagje për qeverinë sovjetike dhe të aftë për të strehuar mijëra për dekada.

Artikulli përshkruante gjithashtu strehimore të tjera, si një pranë Universitetit Shtetëror të Moskës, që koha dhe mungesa e mirëmbajtjes i kishin bërë të padobishme.

Kur Hotel Rossiya, me nofkën Hilton i Sheshit të Kuq, u shkatërrua në vitin 2006, një seri tunelesh sekrete u gjetën poshtë. Hoteli kishte shërbyer si një takim për zyrtarët e lartë sovjetikë gjatë viteve të BRSS.

Kishte tunele që lidhnin ish-lokalin e Hotel Rossiya me Kremlinin dhe vende të panjohura, por autoritetet lokale thuhet se mbyllën hetimet e mëtejshme.

Dëshmia më e madhe është nga Departamenti Amerikan i Mbrojtjes. Një raport i shkruar në 1991, i titulluar “Forcat Ushtarake në Tranzicion”, argumenton ekzistencën e një rrjeti tranziti nëntokësor nën Moskë për t’u përdorur në rast të një lufte bërthamore.

“Një rrjet i linjave të thella të ndërlidhura të metrosë”

“Sovjetikët kanë ndërtuar thellë nëntokë si në Moskën urbane ashtu edhe jashtë qytetit. Këto objekte janë të ndërlidhura nga një rrjet linjash metroje të ndërlidhura të thella që ofrojnë një mjet të shpejtë dhe të sigurt evakuimi për udhëheqjen”, thuhet në raport.

Dokumentet e deklasifikuara sovjetike të cituara nga gazetarët rusë zbulojnë se ndoshta ekzistonte një tunel me një shirit, dy herë më i thellë se metroja e rregullt e Moskës, por jo aq kompleks sa konsiderohet si sistemi i tij sekret i metrosë.

Gjithashtu, ka ose ka pasur një rrjet të largët të marrjes së ajrit për sistemin e metrosë së thellë që thuhet se menaxhohej nga Metroja e Moskës, por ra nën kujdesin e KGB-së në fund të viteve 1960.

Thjesht një legjendë urbane?

Këto tunele përfshinin një pistë për mbështetje dhe u quajtën DV-1 dhe DV-2. Disa besojnë se tregimet e ekzagjeruara të këtij sistemi të ventilimit të bëra nga zyrtarë qeveritarë, punonjës të metrosë dhe eksplorues urban mund të jenë origjina e legjendës së Projektit D6.

Gjatë gjithë viteve, ka pasur edhe rrëfime për ekzistencën e Metro-2, por asnjë provë e fortë deri më tani.

Sipas The Daily Mirror, Mikhail Poltoranin, i cili ishte Ministër i Shtypit nën Boris Yeltsin në vitet 1990, rrëfeu se kishte “një rrjet të gjerë tunelesh dhe një qendër komandimi emergjence në rast lufte”.

Ish-koloneli i KGB-së, Oleg Gordievsky, i cili u largua në Perëndim në vitet 1990, zbuloi për një revistë ruse në vitin 2001 se bota nuk e njeh ende sekretin më të madh të KGB-së: “Një qytet i madh nëntokësor, një rrjet i tërë komunikimi i objekteve të tilla. Por ata nuk do t’ju tregojnë; ata kurrë nuk do të, sigurisht.”

Më në fund, i pyetur për ekzistencën e Metro-2, ish-zëvendësdrejtori i Metrosë së Moskës Dmitry Gayev, deklaroi se “do të habitej nëse nuk do të ekzistonte”.