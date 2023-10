Nis Garancia Rinore, skema e punësimit të të rinjve

18 mijë të rinj në Shqipëri do të mbështeten nga qeveria dhe BE përmes gjetjes së një pune apo ofrimi të një trajnimi profesional. Skema e Garancisë Rinore ka hyrë tashmë në fazën e pilotimit, ku si fillim do përfitojnë rreth 300 të rinj.

Olta Manjani: E gjithë faza kryhet në tre qytete kryesore, Tiranë, Shkodër dhe Vlorë. Brenda 4 muajsh nga momenti i aplikimit në e-albania apo AKPA të rinjtë do të marrin një ofertë punësimi, trajnimi apo mësimi profesioni. “Vendet e lira janë kryesisht në fushat prioritare hoteleri-turizmi, energjetikë, bujqësi dhe IT.”

Garancia rinore synon të frenojë largimin e të rinjve, të ulë papunësinë, si dhe ta integrojë grupmoshën 15-29 vjeç sa më shpejt në tregun e punës. Papunësia tek të rinjtë është thelluar viteve të fundit. Të dhënat e INSTAT treguan se në tremujorin e dytë të këtij viti 22% e të rinjve ishin të papunë.

p.c. / dita