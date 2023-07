Paralajmërimi i Organizatës Botërore Meteorologjike: Vapa jashtëzakonisht e padurueshme që “djeg” planetin është realiteti

Temperaturat ekstreme që përfshijnë globin këtë javë janë realiteti i ri në një botë të ngrohur nga ndryshimet klimatike, ka paralajmëruar Organizata Botërore Meteorologjike e OKB-së, duke shtuar se valët e të nxehtit në Evropë mund të vazhdojnë deri në gusht.

Në 24 orët e fundit, merkuri kaloi 50 gradë Celsius në pjesë të ndryshme të SHBA dhe Kinës, ndërsa në Evropë – si në Greqi dhe Spanjë – zjarret vazhdojnë të djegin zona pyjore dhe fshatra me qytetarët që përpiqen të marrin frymë thellë nga vapë e padurueshme. Autoritetet shëndetësore po i bien alarmit për miliona njerëz në mbarë botën për t’u përgatitur për valën e zgjatur të të nxehtit që kërcënon jetën e tyre, komenton BBC.

Edhe gjatë natës, temperaturat në shumë zona në Evropë, si në Spanjën jugore dhe në SHBA, si Arizona, mbeten mbi 30 gradë Celsius. Kina theu përkohësisht rekordin e saj për temperaturën më të lartë ndonjëherë të dielën kur regjistroi 52.2 gradë Celsius në rajonin perëndimor të Xinjiang, sipas Zyrës Britanike Met.

Temperatura në Spanjën jugore të hënën arriti në 46 gradë Celsius. Vapa pritet të intensifikohet në Itali, ku termometri në Sardenjë arriti në 46 gradë Celsius. Siç thekson Organizata Botërore Meteorologjike, edhe Evropa Lindore parashikohet të bëhet më e ngrohtë. Shkencëtarët vlerësojnë se ndryshimi i klimës do të çojë në valë të nxehta më të gjata, më të rënda dhe më të shpeshta në mbarë botën.

“Ngjarjet ekstreme të motit kanë ndikime të rëndësishme në shëndetin e njerëzve, ekosistemet, ekonomitë, bujqësinë, energjinë dhe furnizimin me ujë”, tha sot Sekretari i Përgjithshëm i Organizatës Botërore Meteorologjike Profesor Petri Taala.

“Ne duhet të shtojmë përpjekjet tona për të ndihmuar shoqërinë të përshtatet me atë që fatkeqësisht po bëhet normalja e re. Ky fakt do të thotë që emetimet e gazeve serrë duhet të reduktohen sa më shpejt të jetë e mundur”.

“Nuk kemi më një klimë të qëndrueshme”

Shkencëtari kryesor britanik, Profesor Frederick Otto i Kolegjit Imperial në Londër, i tha BBC-së se, “ajo që po shohim tani është pikërisht ajo që presim në një botë ku ne jemi ende duke djegur lëndë djegëse fosile. “Njeriu është ‘100% prapa’ tendencës rritëse të temperaturës mesatare globale,” shpjegon ai.

Temperatura mesatare globale është rritur tashmë me një gradë e gjysmë Celsius që nga Revolucioni Industrial, kur njerëzit filluan të djegin lëndë djegëse fosile si qymyri, nafta dhe gazi natyror, të cilat lëshojnë dioksid karboni në atmosferë. Dr. Oto gjithashtu argumenton se ne nuk e kemi idenë se si do të jetë realiteti i ri sepse “nuk kemi një klimë të qëndrueshme”.. “Ne do ta dimë se si do të jetë realiteti i ri klimatik vetëm kur bota të ndalojë djegiet e lëndëve djegëse fosile dhe të kthehet në energjinë e gjelbër”, nënvizon ai.

Itali: Shumë spitale janë të tejmbushura me raste urgjente – shumica e pacientëve janë të dehidratuar

Sot, qendra e koordinimit të emergjencave të BE-së lëshoi ​​një “alarm të kuq” për temperatura të larta në pjesën më të madhe të Italisë, Spanjës verilindore, Kroacisë, Serbisë, Bosnjës dhe Hercegovinës jugore dhe Malit të Zi, raportoi gazeta Guardian. Spitalet në të gjithë Italinë kanë parë një rritje të mprehtë të numrit të njerëzve që kërkojnë trajtim urgjent për sëmundjet e lidhura me nxehtësinë, ndërsa vala e të nxehtit vazhdon të godasë vendin, me temperaturat në Romë duke shënuar një rekord të ri.

Temperatura në kryeqytetin italian ka arritur dje në 41.8 gradë Celsius duke thyer rekordin e mëparshëm prej 40.7 gradë Celsius të vendosur në qershor 2022. Siçilia preku 41 gradë Celsius. Disa spitale kanë raportuar një rritje prej 20-25% të numrit të njerëzve që vijnë në dhomat e urgjencës që vuajnë nga dehidrimi ose sëmundje të tjera të shkaktuara nga ekspozimi i tepërt i nxehtësisë.

Ministria e Shëndetësisë e Italisë ka vënë në alarm të kuq 23 qytete , duke përfshirë Romën, Firencen, Bolonjën, Barin, Catania, Cagliari, Palermo dhe Torino. Kjo lëvizje tregon se vapa është aq e fortë sa që konsiderohet një kërcënim për shëndetin e njerëzve në të gjithë popullsinë, jo vetëm të fëmijëve dhe të moshuarve.

Siç shkruan gazeta “Guardian”, ministria italiane u bëri thirrje qytetarëve që të vishen me lino, të shmangin daljet në orët më të nxehta dhe të mos konsumojnë alkool, kafe dhe pije të gazuara. Ministria nxori një qarkore që këshillonte administratat rajonale të vendosnin “protokollet e urgjencës” duke ofruar ndihmë në shtëpi, veçanërisht për më të rrezikuarit, dhe duke forcuar shërbimet e mjekëve jashtë orarit.

Gianfranco Gianassi, drejtor i kujdesit urgjent në spitalet publike në Toskanë, pohoi se kishte pasur një rritje prej rreth 10% të njerëzve që shkonin në spitale në rajon me simptoma të goditjes nga nxehtësia dhe dehidratimit. Pranimet ishin veçanërisht të larta në spitalin Santa Maria Nuova në qendër të Firences, ku shumë turistë kërkuan trajtim.