“Pesimizmi” i Zelensky pas takimit me Blinken: Na pret një dimër i vështirë!

Presidenti i Ukrainës, Volodymyr Zelensky, është takuar ditën e sotme me Sekretarin e SHBA-së, Anthony Blinken në Kiev. Sekretari amerikan i Shtetit, Antony Blinken, deklaroi se qëllimi i vizitës së tij në Kiev është forcimi i angazhimit të SHBA me Ukrainën.

Pas takimit, Zelensky tha se se dimri për ukrainasit do ishte i vështirë. “Ne presim një dimër të vështirë”, tha Zelensky.

Ai shtoi se ata janë të lumtur që nuk do ta përballojnë të gjithë dimrin vetëm, por do të kenë partnerët e tyre që do i ndihmojnë. “Ne do ta përballojmë atë së bashku me partnerët tanë”, tha Zelenky. Ai falenderoi Uashingtonin për ndihmën praktike në sektorin energjetik të vendit.