Po ndërtonte pa leje një lokal në plazhin e Jonufrit, arrestohet 62 vjeçari

Policia bën me dije se po vijojnë kontrollet në të gjithë vijën bregdetare të qarkut të Vlorës, me qëllim konstatimin e ndërtimeve të paligjshme. Nga inspektimet e kryera, një 62 vjeçar ka përfunduar në pranga, pasi kishte nisur pa qenë i pajisur me leje, punimet për ndërtimin e një lokali në plazhin e Jonufrit.

“Si rezultat i kontrolleve dhe i verifikimeve në terren, me qëllim parandalimin, konstatimin dhe goditjen e paligjshmërive në fushën e ndërtimeve, veçanërisht të atyre në zonat urbane dhe në ato bregdetare, shërbimet e Komisariatit të Policisë Vlorë, bazuar në informacionet e siguruara në rrugë policore, kanë goditur një tjetër rast të paligjshmërive në këtë fushë. Gjatë kontrolleve u konstatua se shtetasi M. V. kishte ngritur 2 objekte prej druri, në funksion të ndërtimit pa lejen e organeve kompetente, të një lokali në plazhin e Jonufrit”, bën me dije policia.

Në vijim të veprimeve procedurale për këtë rast, specialistët për Hetimin e Krimeve të Komisariatit të Policisë Vlorë arrestuan shtetasin M. V., 62 vjeç, banues në Vlorë, për veprën penale “Ndërtimi i paligjshëm”.

Materialet procedurale i kaluan Prokurorisë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë të Juridiksionit të Përgjithshëm, për veprime të mëtejshme.

