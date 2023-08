Po vjen iPhone 15, data e prezantimit nga “Apple” dhe risitë, çmimi mbetet ende enigmë…

Ashtu si çdo shtator, fansat e Apple presin me padurim momentin për të takuar terminalin e ri me të cilin kompania amerikane bëhet sërish pikë referimi në treg. Data për të parë iPhone 15 është tashmë zyrtare dhe përveç kësaj, do të përkojë me mundësinë për të parë se çfarë kanë përgatitur në lidhje me Apple Watch, ose versionin e ri të iOS.

Përmes ftesës së zakonshme, Apple konfirmon se prezantimi i iPhone 15 do të jetë më 12 shtator, në orën 10:00 me orën e Paqësorit (19:00 në Europë). Ngjarja do të udhëhiqet nga motoja ‘Wonderlust’ (‘pasion për mrekulli’) dhe do të transmetohet drejtpërdrejt në faqen e internetit të kompanisë.

Lajme dhe thashetheme rreth iPhone 15

Do të jetë hera e parë për të parë se cilat janë risitë që Apple ka përgatitur për dashamirët e teknologjisë që nga lëshimi i iPhone 14 në 2022. Jo vetëm që do të shijohen përparimet në krahasim me iPhone 15, por do të jetë momenti Check out Apple Watch Series 9 dhe gjenerata e dytë Apple Watch Ultra.

Edhe pse shumë veçori të iPhone 15 mbeten të panjohura dhe thjesht spekulime, ka një që është realitet. Për herë të parë, Apple do të ndryshojë Lightning-in e saj klasik për portin USB-C që përdorin markat e tjera dhe që detyroi zbatimin e rregullores evropiane.

Thashethemet sugjerojnë se katër modelet (normale, Plus, Pro dhe Pro Max) do të vijnë me Dynamic Island, me widget të përshtatura dhe me të cilat përdoruesit mund të ndërveprojnë, përveç kamerës selfie dhe njohjes së fytyrës Face ID. E gjithë kjo, përveç kësaj, me disa ndryshime që mund të ndryshojnë çmimet e terminaleve, të cilat do të vazhdojnë të shkallëzohen në varësi të versionit të zgjedhur.