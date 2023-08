Po vjen vala e katërt e të nxehtit në Mesdhe, por…

Valë e re e të nxehtit në horizont dhe tashmë do të ketë katër deri më tani këtë verë, nëse vërtetohen parashikimet e deritanishme. Temperaturat do të rriten në të gjithë bordin këtë fundjavë në zonën e Mesdheut, me vlera midis 5ºC dhe 10ºC mbi normalen, të cilat madje do të arrijnë në 15ºC më shumë se zakonisht në disa vende dhe kryesisht më e prekur do jetë Spanja dhe Italia, që janë përballë ‘ferrit’ afrikan.

Rritja nis nga fundjava dhe parashikohet të zgjasë të paktën deri javën tjetër.

Gjatë këtyre ditëve, temperaturat do të kalojnë 35ºC në një pjesë të madhe të rajonit, përfshi edhe Shqipërinë. Gjithsesi një pjesë e Mesdheut është parashikuar që për shkak të rrymave të ftohta, të shoqërohen edhe me stuhi. Disa ditë janë parashikuar me luhatje të çuditshme temperaturash, me ulje e ngritje nga dita në ditë.