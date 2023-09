Policia e Elbasanit pajis me mjete shkollore 20 fëmijë nga familje me vështirësi ekonomike

Krahas punës së përditshme për garantimin e zbatimit të rregullave të qarkullimit rrugor, me qëllim rritjen e parametrave të sigurisë së jetës dhe shëndetit të përdoruesve të rrugës, efektivët e Policisë Rrugore të DVP Elbasan angazhohen sistematikisht dhe për fushata mbi çështje të ndryshme, me impakt për komunitetin.

Kësaj here, iniciativa e efektivëve të Policisë Rrugore të Elbasanit ka pajisur me mjete shkollore, 20 fëmijë nga familje me vështirësi ekonomike.

Kjo iniciativë, në prag të vitit të ri shkollor 2023-2024, synon të lërë një mbresë te fëmijët, përsa i përket raportit me punonjësit e Policisë, si dhe synon t’i ndihmojë këta fëmijë, në rrugën e tyre të dijes.