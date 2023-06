Premier League nuk jeton dot pa futboll, publikon kalendarin 2023-2024. E hapin me Chelsea-Liverpool!

Ndërkohë, tifozët e Liverpool, Manchester United, Arsenal, Chelsea dhe pretendentëve tjerë për titull do të shpresojnë për një fillim të favorshëm, pasi ata kërkojnë të zvogëlojnë hendekun me Cityn. Xhiro e parë nuk kalon pa ndeshje interesante si ato mes Chelsea-Liverpool apo Newcastle-Aston Villa.

Man City do të luajë në udhëtim te Burnley, Arsenali pret Nottingham Forest dhe Man Utd është mik i Wolves. Sezoni 2023/24 i Premier League do të fillojë më 11 gusht dhe do të përfundojë nëntë muaj më vonë, më 19 maj 2024.