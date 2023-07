Prigozhin bëhet “i gjallë” pas rebelimit: Ajo që po ndodh në vijën e parë në Ukrainë është “turp”

Lideri mercenar rus i Grupit Wagner, Yevgeny Prigozhin, postoi një video në një kanalet e tij zyrtare në Telegram, duke mirëpritur luftëtarët e tij në Bjellorusi.

Në video, vërtetësinë e të cilit Reuters nuk mund ta konfirmonte menjëherë, një burrë zëri i të cilit tingëllon si i Prigozhinit dëgjohet duke u mirëpritur burrat e tij, duke u thënë atyre të sillen mirë dhe se vullneti i tyre i stërvitjes e bën ushtrinë bjelloruse ushtrinë e dytë më të mirë në botë. Videoja është realizuar në mbrëmje.

Ai dëgjohet të thotë se njerëzit e tij do të qëndrojnë në Bjellorusi për disa kohë dhe duke e quajtur atë që po ndodh në vijën e frontit në Ukrainë një “turp” në të cilin Wagner nuk duhet të jetë pjesë.

⚡️Video released by Prigozhin showing thousands of Wagner troops supposedly in Belarus. pic.twitter.com/Usujv5jarF

