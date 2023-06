Profecitë e frikshme të mistikut rus Rasputin për katastrofat, me të cilat pajtohen dhe shkencëtarët

Më shumë i njohur si një mistik dhe për marrëdhënien e tij të supozuar me Carinën, Grigori Rasputin ishte një magjistar dhe futurolog rus me ndikim të madh në ditët e fundit të dinastisë Romanov, pak para Revolucionit Rus.

Krahas aftësive të tij mistike, për të cilat shumë besonin se ai ishte i pavdekshëm, Rasputin u shqua si një shërues dhe profet i kohës. Ashtu si Nostradamus dhe shikuesit e tjerë gjatë historisë, Grigori gjithashtu kishte vizione të tmerrshme për të ardhmen. Ai madje parashikoi vdekjen e tij dhe rënien e carëve rusë dhe rënien e mëvonshme të Bashkimit Sovjetik.

Gregori Rasputin fitoi favorin e familjes Romanov kur arriti të ndalonte gjakderdhjen e djalit të vogël të carit, i cili vuante nga hemofilia. Falë dhuratave të tij si shërues, Rasputin u ngrit në një pozitë të rehatshme brenda familjes perandorake dhe shpejt fitoi urrejtjen e fisnikëve që kishin frikë nga aftësia e tij për të ndikuar si te carina, ashtu edhe te cari.

Paralelisht me jetën e tij në oborr, Gregori, i cili vishej me të zeza dhe pretendonte se shfaqej si Jezus Krishti, pretendonte se kishte vizione të një të ardhmeje të tmerrshme. Ai shquhej për dhuntitë e parandjenjës dhe bëri dhjetëra profeci. I pari që ndodhi ishte ndoshta ai që do të kishte dashur më pak, pasi nënkuptonte fundin e carëve, vdekjen e tyre dhe shpërthimin e Revolucionit Rus.

Por përtej këtyre çështjeve, Rasputin shikoi të ardhmen dhe parashikoi disa nga rrethanat që i frikësojnë më shumë shkencëtarët tani. Mistiku rus ishte një nga të parët që vuri re se zhvillimi industrial dhe përparimi i njerëzimit do të kishin një çmim të lartë për planetin.

RASPUTIN DHE NDRYSHIMET KLIMATIKE

Gregori parashikoi ndryshimin e klimës shumë kohë përpara se të fillonte të vlerësohej. Ai foli për zjarret, thatësirën, vdekjen, zhdukjen e pyjeve dhe sëmundjet, pikërisht skenarin që shkencëtarët po propozojnë sot nëse njerëzimi nuk merr masa për të frenuar ndryshimet klimatike dhe ndotjen. Ajri që sot zbret në mushkëritë tona për të mbajtur jetën një ditë do të bartë vdekjen.

Dhe do të vijë dita kur nuk do të ketë mal as kodër; nuk do të ketë det apo liqen që të mos jetë i mbështjellë nga fryma e frikshme e Vdekjes. Dhe të gjithë njerëzit do të marrin frymë nga Vdekja dhe të gjithë njerëzit do të vdesin nga helmet e pezulluara në ajër.

Ata do të sëmurin bimët dhe do të vdesin njëra pas tjetrës.

“Pyjet do të bëhen një varrezë e madhe dhe midis pemëve të thata njerëzit do të enden të trullosur dhe të helmuar nga shirat helmues”. Një shekull pas vdekjes së tij, shkencëtarët e riprodhojnë këtë profeci pothuajse rresht pas rreshti. Një javë më parë, shkencëtarët kryesorë të klimës në botë prezantuan përfundimet e një studimi që bashkon pothuajse një dekadë analize të pasojave të akumulimit të gazeve serrë në planet.

Ata bien dakord për një paralajmërim të fundit tingëllues që i bën thirrje botës të ndërmarrë veprime të shpejta dhe drastike: vetëm atëherë ajo mund të shpëtojë nga pasojat më të këqija të ndryshimit të klimës.

“Të veprojmë tani përndryshe do të jetë vonë”, sigurojnë ata ndërsa paralajmërojnë se nëse vazhdojmë, planeti do të duhet të pësojë valë të nxehtit, zi buke, humbje të ekosistemeve vitale, refugjatë klimatikë për shkak të thatësirave dhe përmbytjeve, zjarre virulente, mot ekstrem…