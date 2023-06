Pse ‘armiku’ i Aldo Bares, po refuzon ekstradimin në Shqipëri. A do përsërisë drejtësia greke rastin “Bledar Jambelli”?

Dosja e të shumkërkuarit Laert Haxhiu, i arrestuar pak javë më parë në Janinë, i është dorëzuar autoriteteve greke. Pas marrjes në dorëzim të fashikujve hetimor, tashmë verditki i takon gjykatës së Janinës, për të vendosur nëse do lejojnë apo jo ekstradimin e tij.

Ky i fundit mësohet se ka kërkuar azil, me argumentin se i rrezikohet jeta nëse do ekstradohet. Seanca e parë për ekstradimin e Laert Haxhiut do mbahet më datë 20 qershor. Haxhiu po gjykohet në mungesë për masakrën e Lushnjës, për te cilën janë dënuar më herët me burgim të perjetshëm Oges Bilbili dhe Anterio Kaloshi.

Orgest Bilbili, Laert Haxhiu e Anterio Kaloshi akuzohen nga SPAK për vrasjen e Jurgen Hoxhës dhe Zamir Latifit si dhe tentativën e vrasjes së Xhulio Shkurtit, nipit të Aldo Bares, ngjarje këto të ndodhura në vitin 2017. Veç akuzës së vrasjes në rrethana cilësuese të një ose më shumë personave, akuzohen edhe për “Kryerjen e veprave penale në kuadër të grupit kriminal”. Frika nga hakmarrja mbetet motivi kryesor i refuzimit të ekstradimit, teksa Haxhiu pretendon se është edhe i pafajshëm.

Fati i tij tani ndodhet në dorën e drejtësisë helene, e cila edhe më parë ka refuzuar të ekstradojë VIP-a të botës së krimit dhe të shumëkërkuar, si organizatori dhe porositësi i ekzekutimit të komisarit Artan Cuku, për hakmarrje, Bledar Jambelli.