Pse krokodilët hanë gurë…?!

Familja e krokodilëve është padyshim një nga më kureshtarët në të gjithë mbretërinë e kafshëve. Mund të thuhet se janë kafshë të vërteta mitologjike për shkak të formave të trupit të tyre, karakteristikave të fizikut dhe natyrisht, për shkak të aftësisë për të kapërcyer paqëndrueshmëri të rëndësishme në ekosistemet e tyre. Pavarësisht gjithë këtyre pengesave, ato vazhdojnë të jenë një nga kafshët më të frikshme në vendet ku jetojnë. Tani, a e dini se si të pyesni veten pse ata përfshijnë dhe gurë në dietën e tyre?

Është folur shumë për këtë temë kurioze. Duhet theksuar se këto produkte nuk kanë asnjë vlerë ushqyese dhe, pa dyshim, nuk janë të mira për sistemin tretës të asnjë qenieje tjetër. Megjithatë, krokodilët i përfshijnë ato në dietën e tyre për një arsye të mirë. Deri më tani, mendohej se gurët gëlltiteshin rastësisht kur kapnin një pre, por një studim i ri ka mundur të hedhë dritë mbi këtë. Me sa duket, ka një shpjegim të mirë që shërben për të kuptuar këtë mënyrë kurioze të shikimit të metabolizmit.

Sipas informacionit të dhënë nga “Science”, kemi të bëjmë me zvarranikë që ushqehen me shkëmbinj me synimin për të rritur me vetëdije peshën e tyre. Ky është një propozim shumë interesant që ndihmon për të shpjeguar mënyrën e të kuptuarit të jetës së këtyre kafshëve. Është e vërtetë që kjo sjellje ndryshon në varësi të ekosistemit në të cilin lind dhe zhvillohet një krokodil, pasi rritja në robëri nuk është e njëjtë si në një mjedis thjesht të egër.

Sido që të jetë, e vërteta është se krokodilët kalojnë një pjesë të mirë të jetës së tyre në ujë për të gjuajtur gjahun. Nuk mjafton të jesh në liqene apo lumenj, por ato duhet të zhyten për periudha të gjata kohore. Marrja e gurëve, në këtë kuptim, ka një rol themelor, pasi i lejon ata të shërbejnë si peshë e vdekur për të mos pasur nevojë të konsumojnë aq shumë energji. Këtë e ka zbuluar një ekip studiuesish, i cili ka publikuar një studim në mediumin informativ Integrative Organismal Biology.

Për të kuptuar këtë teknikë kurioze, gjithsej 7 aligatorë iu nënshtruan testeve laboratorike. Çdo ekzemplar duhej të bënte gjithsej 42 zhytje në ujë, të cilat u analizuan me një kronometër. Gjysma e tyre u zhvilluan përpara se të hanin ushqim me gurë të përfshirë, të cilët përfaqësonin pothuajse 3% të masës trupore të secilit prej tyre. Gjysma tjetër u zhvillua më pas. Rezultatet në lidhje me kohën e kaluar në zhytje kanë qenë në gjendje të shërbejnë si shpjegim për shkak të korrelacionit të vazhdueshëm të pranishëm në teste.

Ishte e mundur të verifikohej se si koha e zhytjes u rrit deri në 88% kur marrja e ushqimit kishte ndodhur tashmë. Mund të thuhet, pra, se kjo rritje në peshë do të lidhej me rripin e peshës që përdornin zhytësit në çdo ekspeditë. Në këtë mënyrë, është e mundur të reduktohet përdorimi i energjisë së nevojshme për të kryer çdo zhytje, një element themelor në ato kohë kur ka mungesë të gjahut. A është kjo arsyeja një nga çelësat për të shpjeguar pse krokodilët janë një nga kafshët që shkaktojnë më shumë vdekje?