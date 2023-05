Reperi Fetty Wap dënohet me 6 vite burg, trafikoi 100 kg kokainë, heroinë dhe fentanyl

Fetty Wap, reperi i Nju Xhersit, i cili u bë i famshëm me këngën e tij të vitit 2015 “Trap Queen”, u dënua me 6 vjet burg federal të mërkurën, për pjesën e tij në një komplot të trafikut të drogës me bazë në Nju Jork. Gjyqtarja e qarkut e SHBA, Joanna Seybert, dënoi gjithashtu muzikantin, emri ligjor i të cilit është William Junior Maxwell II, me pesë vjet mbikëqyrje pas lirimit. Seybert dënoi më parë të pandehurin e Maxwell, Anthony Cyntje, një oficer korrigjimi në Nju Xhersi, me gjashtë vjet burg dhe katër të bashkëpandehur të tjerë janë deklaruar fajtorë dhe janë në pritje të dënimit.

Maxwell, 31 vjeç, dhe të pandehurit e tij, u akuzuan për shpërndarjen e më shumë se 100 kilogramë kokainë, heroinë, fentanyl dhe kokainë crack nëpër Long Island dhe New Jersey.

Maxwell u arrestua në tetor 2021, disa orë para se të dilte në skenë në festivalin Rolling Loud. Më pas ai u lirua me kusht, por lirimi i tij me kusht u revokua pasi ai dyshohet se kërcënoi të vriste dikë dhe vuri një armë zjarri gjatë një telefonate në FaceTime. Në gusht 2022, Maxwell u deklarua fajtor për akuzat kundër tij, të cilat parashikonin një dënim minimal prej pesë vjetësh dhe një maksimum prej nëntë vjetësh.