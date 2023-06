Saga e vrasjeve në Elbasan, çfarë fshihet pas atentateve ndaj Ramazanit dhe Runajt (rrëfimi i të penduarit)

Detaje të reja nga seriali i atentateve për hakmarrje dhe prishje të pazareve të drogës mes grupeve rivale në Elbasan. Euglen Halili ka rrëfyer para grupit hetimor në lidhje me vrasjet e Regis Runajt dhe Emiljano Ramazanit në korrik të vitit 2020.

Gjatë relatimit të pretencës ditën e djeshme, SPAK ka sqaruar se emri i Euglen Halilit është zbuluar si i përfshirë në të dy krimet e rënda nga një person që e kishte parë Halilin në tavolinë me Regis Runajn.

Pasi është shoqëruar në polici, Halili ka rrëfyer se porosinë për të kryer të dy krimet e kanë marrë nga Erion Alibej duke shtur se në atë periudhë Xhuliano Hoxha ishte në kushte të vështira ekonomike dhe i duheshin para për të jetuar.

Alibej e ka kontaktuar Hoxhën fillimisht për të vëzhguar Emiljano Ramazanin. Alibej sipas tij i ka dhënë Hoxhës 5 mijë euro dhe një celular të kriptuar që të qëndronin në komunikim me njëri-tjetrin.

Sipas prokurorisë, Euglen Halili dhe Xhuliano Hoxha nuk kishin dijeni që për të kryer ekzekutimit ishte kontaktuar Nuredin Dumani. Halili ka deklaruar Xhuliano Hoxha ka marrë nga Erjon Alibej një listë me emra personash që do të vriteshin. Ai kërkonte të vriste Emiljano Ramazanin pasi kishte qenë në rolin e vëzhguesit në atë që njihet si “Masakra e Bradasheshit” në Dhjetor të vitit 2018.

Në atë ngjarje u vranë vëllai xhaxhi dhe një mik i familjes Alibej. Halili ka shpjeguar se ai se ka takuar asnjëherë Erjon Alibejn dhe as nuk ka folur pasi ai komunikonte vetëm me Xhuliano Hoxhën.

Në 19 korrik të 2020 është tentuar të vritej Emiljano Ramazani por atentati nuk është finalizuar pasi në tavolonë me të janë ulur edhe persona të tjerë. Ai u ekzekutua një ditë më pas poshtë shtëpisë së tij me 6 plumba të një pistolete TT.

Arma e krimit sipas deklarimeve të Nuredin Dumanit është dërguar nga Klevis Kapllani në servisin e Seit Manhasës, me porosi të Erjon Alibejt në mënyrë që të zhdukej çdo dyshim më drejtim të tij. Sipas prokurorisë, Erjon Alibej një ditë pas vrasjes së Emiljano Ramazanit i ka dërguar një mesazh vëllait të viktimës ku i shprehte atij ngushëllimet duke i thënë se e kuptonte dhimbjen e tij, pasi edhe atij i kishin vrarë vëllain.

Po ashtu mes të tjerash Alibej është shfajësuar, duke i thënë se ai s’ka lidhje me ngjarjen siç flitej në media dhe se një ditë e vërteta do të zbulohej. Një tjetër detaj i zbuluar ishte fakti qe telefoni i Emiljano Ramazanit Iphone 7 i është bërë restart, kthim në gjendjen fillestare ne orën 17:17 minuta dhe nuk është përftuar asgjë nga ekspertiza.

Pas vrasjes se Ramazanit, Erjon Alibej u kishte lënë Halilit dhe Hoxhës ultimatum që brenda një jave të vritej edhe Riges Runaj. Dy të dyshuarit kishin dijeni për vendet ku lëvizte Runaj dhe e dinin që ai ishte përdorues i lëndëve narkotike. Ditë e ngjarjes pasdite ata janë takuar në një lokal në Elbasan dhe më pas janë nisur drejt, varrezave të qytetit për të pirë hashash. Halili është kthyer me motor me Runajn ndërsa Hoxha ka lëvizur me makinë. Sipas SPAK, Halili e ka qëlluar 27 herë me thikë të riun duke i shkaktuar vdekjen dhe më pas është larguar nga ngjarja me ndihmën e Xhuliano Hoxhës.