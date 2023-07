Shakira gjen një të dashur të ri, 13 vite më i ri dhe yll i NBA-së…

Shakira nuk ndalet së pasuri suksese profesionale dhe pikërisht të gjitha këngët e saj të fundit janë pozicionuar në top-lista. E fundit ka qenë ‘Copa Vacía’, një këngë me Manuel Turizo.

Kanë kaluar tashmë tre muaj që kur kolumbianja dhe fëmijët e saj, Sasha dhe Milan, u larguan nga Barcelona për të nisur një jetë të re në Miami. Artistja mund të jetë duke jetuar një nga skenat e saj më të mira. Prej disa javësh ka pasur disa thashetheme që kanë të bëjnë me Lewis Hamilton dhe Shakira dhe më tej aktori hollivudian Tom Cruise. Të dy janë parë së bashku në disa raste dhe media të caktuara kanë siguruar se po njihen me njëri-tjetrin dhe se po ruajnë një lidhje sentimentale. Megjithatë, më 12 korrik, Shakira u pa në një restorant me yllin e Miami Heat, Jimmy Butler. Filluan thashethemet për një romancë të re mes artistit dhe basketbollistit.

Mediumi amerikan ‘US Magazine’ ka siguruar se një burim i afërt me ambientin e artistit kolumbian ka treguar se “ata janë lidhur disa herë, por është ende herët për të ditur nëse ka potencial afatgjatë”.

Ndonëse Butleri është 13 vite më i vogël se Shakira, ata kanë siguruar se asnjëri prej tyre nuk shqetësohet nga diferenca në moshë: “Jimmy e bën Shakirën të buzëqeshë dhe ajo është e lumtur që kalon kohë me të. Ata janë njohur vetëm për një kohë të shkurtër dhe ata Së fundmi ka nisur të ndiqet edhe në rrjetet sociale”.