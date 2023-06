Shakira rrëfen se si e mësoi tradhtinë e Pique…

Shakira dhe Pique u takuan në vitin 2010, gjatë regjistrimit të videoklipit për këngën ‘Waka Waka’, himni me të cilin kolumbiania i dha ritëm Kupës së Botës së futbollit në Afrikën e Jugut dhe një kompeticion që skuadra spanjolle do të përfundonte fituese me stilin tiki-taka. Në atë kohë, këngëtarja ishte ende në një marrëdhënie sentimentale me Antonio de la Rúa, i cili ishte përfaqësuesi i saj dhe djali i Fernando de la Rúa, më vonë president i Argjentinës.

Kjo romancë u ndërpre nga thashethemet për pabesinë e artistit me futbollistin, derisa më në fund çifti lëshoi ​​një deklaratë në të cilën raportonin ndarjen e tyre, të cilësuar si miqësore dhe në të cilën, siç thonë ata, nuk ishte përfshirë asnjë palë e tretë. Pas gati 12 vitesh bashkë dhe një viti larg, këngëtarja përmes këngëve të saj ka zbuluar lloj-lloj detajesh për përfundimin e kësaj lidhjeje. Midis tyre disa po aq të njohura sa Monotonía ose BZRP Music Sessions 53, e cila u bë një fenomen i vërtetë global për shkak të fjalëve të Shakirës ndaj ish-partnerit të saj: “Kam kaluar nëpër mohim, zemërim, dhimbje, pranim, zi, shpresë, zhgënjim, shpresë sërish dhe iluzion”, thotë ajo në një intervistë për “People”.

Në këtë intervistë, Shakira ka pranuar se muzika ka qenë thelbësore gjatë gjithë këtyre muajve për të përballuar atë që ka qenë padyshim një nga fazat më të këqija të jetës së saj: “Aq shumë emocione dhe ndjenja që disa herë dukeshin të gjetura, dukej se nuk mund të bashkëjetonin të njëjtën kohë brenda meje, të cilën kam mundur ta zbërthej vetëm përmes këngëve të mia, për ta kuptuar veten pak më mirë”.

Përtej ndarjes me Gerard Piqué, kolumbianes iu desh të përballonte edhe problemet serioze shëndetësore me të cilat u desh të përballej babai i saj, pasi pësoi një rënie në shtëpinë e tij në Barcelonë, gjatë kungimit të parë të djalit të tij Milan: “Ai më bashkoi gjithçka, shtëpia ime po shkatërrohej”, tha ajo.

Në fakt, Shakira pranon se tradhtinë e ish-partnerit e mori vesh teksa babai i saj ishte i shtruar në ICU: “Nga shtypi mora vesh isha tradhtuar derisa babai im ishte në ICU. Mendova se nuk do të mbijetoj aq shumë. Njeriu që kam dashur më shumë në jetën time, babai im, më la kur kisha më shumë nevojë, por nuk munda të flisja me të apo të merrja këshillat nga shoku im më i mirë, që do të kisha pasur aq shumë nevojë”, përfundoi ajo.