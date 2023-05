Shkaqet shkencore të pabesisë në martesë dhe arsyeja pse tradhtarët nuk pendohen

Një martesë krejtësisht e kënaqur në sipërfaqe, e karakterizuar nga respekti reciprok, dashuria dhe pajtueshmëria. Por përtej pamjes së jashtme, njëri prej bashkëshortëve kërkon kënaqësinë jashtë martesës. Kjo lidhje jashtëmartesore është jo vetëm e këndshme, por edhe e kënaqshme në shumë nivele dhe veprimet e tij nuk nënkuptojnë asnjë faj. Prandaj, një nga partnerët pohon se kjo marrëdhënie e jashtme nuk gërryen shëndetin e marrëdhënies së tij kryesore, kështu që nuk ka asnjë pishman. Ky përshkrim, në dukje në kundërshtim me idenë konvencionale të tradhtisë, është tema qendrore e një studimi pionier, të botuar në arkivin prestigjioz të sjelljes seksuale, i cili përpiqet të hedhë më shumë dritë mbi arsyet pse njerëzit largohen dhe si ndihen për të aventurat.

Mungesa e seksit, arsyeja kryesore

Të anketuarit, kryesisht burra të moshës së mesme, u pyetën për një sërë çështjesh, duke përfshirë shëndetin e tyre martesor, arsyet që ata kërkonin një lidhje dhe mirëqenien e tyre të përgjithshme psikologjike. U shfaq një paradoks interesant: shumica e pjesëmarrësve shprehën dashuri të thellë për partnerët e tyre, por ishin krejtësisht të pakënaqur me jetën e tyre seksuale martesore. Është interesante se pothuajse gjysma e pjesëmarrësve nuk po bënin seks me bashkëshortet e tyre dhe nevoja për kënaqësi seksuale u shfaq si motivi dominues për të kërkuar një lidhje. Motivime të tjera, të tilla si dëshira për pavarësi dhe përvoja të ndryshme seksuale, ishin në tërheqje. Problemet më të thella në marrëdhënie, të tilla si mungesa e dashurisë ose pakënaqësia ndaj bashkëshortit, u përmendën më së paku si motive për mashtrim.

Një zbulim befasues ishte se as ata me martesa në dukje të forta nuk kishin më shumë gjasa të pendoheshin për lidhjet e tyre jashtëmartesore. Në vend të kësaj, ata vetë raportuan një shkallë të lartë kënaqësie me arratisjet e tyre të fshehta, si emocionalisht ashtu edhe seksualisht, dhe një nivel të papërfillshëm keqardhjeje, nëse ka. Sipas Dylan Selterman, autori kryesor i studimit dhe profesor i asociuar në Departamentin e Shkencave Psikologjike dhe të Trurit në Universitetin Johns Hopkins: “Në mediat e njohura, shfaqjet televizive, filmat dhe librat, njerëzit që kanë marrëdhënie ndiejnë faj të fortë, morali dhe ne nuk e shohim atë në këtë mostër pjesëmarrësish”.

Dhe pse nuk ka ndjenjën e fajit?

Mungesa e pendimit të shprehur nga pjesëmarrësit e studimit mund të jetë e vështirë për t’u kuptuar në shikim të parë, por mund të kuptohet më mirë nëpërmjet faktorëve të ndryshëm psikologjikë dhe kontekstualë. Së pari, pendimi është një emocion kompleks që shpesh lidhet me vetëvlerësimin dhe perceptimin e dëmit të bërë. Në këtë studim, pjesëmarrësit treguan se besonin se lidhjet e tyre nuk i kishin dëmtuar martesat e tyre. Nëse ata nuk e kuptojnë se veprimet e tyre shkaktuan dëm të konsiderueshëm, ata mund të mos përjetojnë pendim të konsiderueshëm.

Së dyti, kënaqësia e raportuar si emocionalisht ashtu edhe seksualisht nga takimet seksuale mund të zbusë ndjenjat e fajit ose pendimit. Shpërblimi emocional dhe fizik që ata morën nga punët, mund të tejkalojë çdo konflikt të brendshëm që ata mund të ndjejnë. Megjithatë, është e rëndësishme të mbani mend se ky studim është vetëm një paraqitje e shkurtër e përvojave dhe motivimeve të atyre që kanë pasur marrëdhënie jashtëmartesore dhe janë anketuar. Nuk pasqyron domosdoshmërisht përvojat ose ndjenjat e kujtdo që ka qenë jobesnik. Çdo person dhe situatë është unike dhe mund të ndikohet nga një sërë faktorësh personalë.