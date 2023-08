Shkarkohet nga detyra mjeku i Spitalit Ushtarak, Apostol Vaso: Të dal të lyp tani?

Mjeku anestezist reanimator, Apostol Vaso është shkarkuar nga detyra në Spitalin e Traumës në Tiranë.

Lajmin e ka bërë me dije vetë mjeku, i cili tregon se arsyeja e pushimit nga puna është se ai ka zero kredite nga Qendra e Edukimit në Vazhdim dhe në këto kushte, nuk mund të pajiset me licencë nga Urdhëri i Mjekut.

Përmes një reagimi në profilin e tij në Facebook, ai ka reaguar me ironi ndaj strukturave të vlerësimit të aftësisë në Shqipëri, duke thënë se ata ndjehen të turpëruar nga mjeku. Vaso ka ngritur disa pyetje ironike duke u shprehur se “Të dal të lyp, për të siguruar jetesën, të zhdukem nga sytë këmbët, apo të sfidoj këdo, qoftë edhe i vetëm?”.

Duke përmendur nominimet për çmimin “Radovicka” nga Akademia e Shkencave, citimet nga revistat më të mëdha shkencore, si dhe shumë arritje të tjera të tij, Vaso shprehet me ironi se Spitalit të Traumës dhe Ministrisë së Shëndetësisë e Fakultetit të Mjekësisë, “i vjen turp nga unë”.

Reagimi i mjekut Apostol Vaso

Te dal te lyp, per te siguruar jetesen, te zhdukem.nga syte kemebet, apo te sfidoj kedo, qofte edhe i vetem…?

Qe sot une jam I pushuar nga puna ne Spitalin e Traumes. Arsyeja eshte, sepse une jam me Zore( 0) kredite nga Qendra e Edukimit ne Vazhdim dhe keshtu qe nuk mund te pasjiem me licence nga Urdheri I Mjekut.

Strukturave te vleresimit te aftesise se punonjesve shendetesor ketu ne Shqiperi nuk ju mjefton puna ime shkencore, madje ata ndjehen te turperuar nga une. Spitali ndjehet gjithashtu i turperuar nga une, sepse kam prezantuar hypotezen ne Gjermani, ne prezencen e ambasadoreve perkates dhe autoriteteve me te larta shkencore te atij vendi.

Siptali te Traumes I vjen turp prej meje qe jam I nominuar per Cmimin “Radovicka” te Akademise sone te Shkencave. Spitali te Traumes, Ministria e Shendetesise dhe Fakulteti I Mjeksise ndjehen te turperuar qe punimi yne eshte I ciltuar nga te gjitha revitat e medha te shkences mjeksore mbi 200 citime, nga revistat me impaktin me te larte,si asnje tjeter ketu ne Shqiperi ?

Qeverise dhe Ministrise tone I vjen turp nga une, qe Komiteti Shkencor I IASP (mbi 60 shkencetar) ne vitenn2010 i ka propozuar te me akordojne titullin Profesor, me Vendim te Keshillit te Ministrave per merita te vecanta ne Mjeksine Boterore.

Qeverise dhe Ministrise perfshi ketu edhe Fakultetin e Mjekesise I vjen turp nga une qe jam spiker I ftuar ne Kongrese Boterore te shkences se Algologjise.

Qeverise, Ministrise, Fakultetit te Mjekesise, Drejtorise dhe kolegeve ndoshta I kam turperuar qe puna jone vleresohet prej Universiteteve me te rendesishme te botes si nje me IMPAKT REVOLUCIONARIZUES NE SHKENCEN MJEKSORE BOTERORE.

JU LUTEM.MIQ ME KESHILLONI, CFARE DUHET TE BEJ…?

1- TE LARGOHEM NGA SHQIPERIA,SEPSE UNE KAM LICENCE TRAJNUESI NDERKOMBETAR PER DHIMBJEN ?

2- TE PAGUAJ RRYSHFETE QE TE PERFITOJ LICENCEN MJEKESORE DHE TE VAZHDOJ TE LUTEM TEK NJEREZ, QE DERI ME SOT NUK KANE BERE ASNJE GJE DHE NUK KANE ASNJE LIDHJE ME MJEKESINE ?

3- TE DAL DHE TE ULEM TEK KRYEMINISTRIA, MINSTRIA E SHENDETESISE, NE FAKULTETIN E MJEKSISE ,APO EDHE PARA DREJTORISE SE SPITELIT TIM, PER TE LYPUR PARA PER TE SIGURUAR JETESEN TIME..?

ME TREGOMI JU LUTEM.