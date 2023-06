Shtëpia e Bardhë për arrestimin e Trump: Presidenti Biden s’është i përfshirë!

Shtëpia e Bardhë ka deklaruar se presidentit Biden nuk është i përfshirë në aktakuzën ndaj ish presidentit Donald Trump.

Jean-Pierre u pyet në mënyrë të përsëritur në lidhje me pikëpamjet e Biden mbi aktakuzën, por nuk pranoi të përgjigjet. Ajo gjithashtu refuzoi i të pranonte se Presidenti ishte informuar për këtë çështje.

“Ne thjesht do të jemi shumë të vëmendshëm këtu në lidhje me Departamentin e Drejtësisë dhe thjesht do t’i lëmë ata të bëjnë punën e tyre. Ai nuk ishte i përfshirë. Presidenti ka qenë shumë, shumë i qartë: Departamenti i Drejtësisë është i pavarur”.- tha ajo.