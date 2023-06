Si të grabisësh 44 mln euro brenda ditës? Vjen spin-off i “La Casa de Papel” nga Netflix. Rikthehet dhe Berlini! (Trajler)

Në fazat e hershme të vitit po flasim për “Berlinin”, një serial i ri dhe premtues në Netflix, në të cilin personazhi kryesor do të jetë Andrés de Fonollosa (Berlin), i luajtur edhe një herë nga Pedro Alonso. Sepse kështu është: është një serial që rrjedh nga “La Casa de Papel”, një nga fenomenet më të mëdha në historinë e platformës, me fokus personazhin. Do të shohim një grabitje të re, konkretisht atë që kërkon të marrë 44 milionë euro brenda një pasdite…

Por askush të mos ngatërrohet me emrin e serialit, sepse tentativa për atë që do të ishte grabitja e re e shekullit do të ndodhë në Paris, kryeqytetin e Francës dhe kasti do të jetë një spin-off. Prodhuesit po tregohen të kujdesshëm kur bëhet fjalë për ndarjen e informacionit, megjithëse pavarësisht se nuk e kanë zbuluar ende përmbledhjen, TUDUM Netflix 2023 na ka lënë pamjen e parë të videos…