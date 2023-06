Skandali në keç, Jericho godet me shishe kokës dhe gjakos gazetarin gjatë konferencës!

Rivaliteti mes Chris Jericho dhe Sting vazhdon të nxehet përpara takimit të tyre të mundshëm në AEW All In (Keç). Në PPV-në e fundit të mbajtur nga kompania e Tony Khan, Sting, Darby Allin dhe Tetsuya Naito mposhtën Chris Jericho, Sammy Guevara dhe Minoru Susuki, në një luftë që u fokusua veçanërisht te dy ish-WCW. Por konflikti i tyre nuk u ndal vetëm në luftime.

Chris Jericho u shfaq i tërbuar në konferencën për shtyp pas ‘Derës së Ndaluar’ dhe u përpoq të vazhdonte të nxiste rivalitetin e tij me Sting. Me këtë rast ka qenë Jericho ai që ka dashur të sfidojë ‘Ikonën’ në një luftë pa rregulla dhe në një moment Chris kapi një shishe dhe me shkop e hodhi drejt zonës ku ndodheshin gazetarët.

Por kjo shishe goditi drejtpërdrejt në fytyrën e njërit prej tyre. Dave Meltzer ka konfirmuar se bëhet fjalë për John Mews dhe ndonëse në fillim dukej se nuk kishte ndodhur asgjë serioze, gazetari më në fund përfundoi i gjakosur nga përplasja e shishes. Por jo vetëm që dëmtoi Mews, por Denise Salcedo, një gazetare që kontribuonte në Radion Busted Open, u godit nga shishja pasi ajo u rrëzua nga John.

Pas incidentit, Jericho, tashmë jashtë kamerës, i kërkoi personalisht falje gazetarit, pasi ishte një situatë e paplanifikuar dhe megjithëse nisja e shishes ishte disi e papritur, në asnjë rast kanadezi nuk kërkoi të dëmtonte askënd në ekip.