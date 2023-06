Spektakël magjik në festivalin UNUM në Shëngjin, Rama: 95 artistë dhe mbi 20 mijë të rinj nga e gjithë bota

Rana e hedhur në Shëngjin pret edhe këtë vit ediconin e 4 i Festivalit Ndërkombetar të Muzikes Elektronike UNUM. “Vallëzoni me valët dhe lëvizni me detin” shkruhet në faqen zyrtare të festivalit, ndërsa ftesa bëhet për gjashtë ditë e gjashtë netë që do të zgjasë ky organizim unik. Mijëra të rinj shqiptarë dhe të huaj janë bërë pjesë e kësaj atmosfere festive elektrizuese, ku mbi 70 artistë me famë botërore, luajnë muzikë përgjatë 24 orëve në tre skena të vendosura në zonën e Ranës së Hedhun.