Temperatura të larta deri në fund të tetorit, parashikimi i motit për fundjavën

Sinoptikanët nga Shërbimi Meteorologjik Ushtarak thonë se e shtuna do jetë dita e fundit që mund të ketë reshje shiu.

Deri në ditën e martë, moti do jetë me kthjellime dhe me kushte atmosferike të qëndrueshme, ku temperaturat do arrijnë deri në 29 gradë celsius.