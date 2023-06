FOTO: U gjendën pas 40 ditësh, njihuni me 13-vjeçaren që kujdesej për vëllain e motrat e saj në xhungël

Të rraskapitur por “të lumtur”. Katër fëmijët që u shpëtuan pasi qëndruan për 40 ditë në xhunglën kolumbiane po pushojnë në një spital ushtarak në Bogota, ndërsa Kolumbia po feston “mrekullinë”.

“Sapo pashë nipërit e mi. Para së gjithash, ata kanë jetën. Edhe pse janë shumë të rraskapitur, ata janë në duar të mira”, u tha gazetarëve gjyshja e tyre Fidencio Valencia, një vendase nga fisi Uitoto.

“Ata janë të lumtur që shohin familjen”, tha gjyshi i tyre i cili vijoi më tej: Ata janë fëmijë të shkretëtirës dhe dinë të mbijetojnë në xhungël”.

In Colombia, four children survived a plane crash and 40 days alone in the jungle before being found alive. pic.twitter.com/73d4WEspz9

