U shkel Kushtetuta për pasaportën e Saliut? Reagimi i mjekut të njohur: “Po ku ishit në 2008 kur Kushtetutës i bënë atentat?”

Prokuroria e Posaçme ka ngritur akuza për korrupsion e pastrim parash për Sali Berishën, dhëndrin e tij Jamarbër Malltezi dhe ndërtuesin Fatmir Bektashi.

Ish-kryeministrit Berisha i është bllokuar pasaporta dhe lëvizja jashtë vendit me vendim të Gjykatës së Posaçme. Berisha dhe gazetarë e juristë pranë tij thonë se nuk i njohin kufizimet pasi Drejtësia duhet të marrë leje nga Parlamenti për kufizimet sepse kështu thotë, sipas tyre, Kushtetuta.

Mjeku i njohur Tritan Kalo ironizon ata që janë merakosur kaq shumë për Kushtetutën kur vjen puna te të drejtat e supozuara të Saliut.

Shkruan profesor Kalo:

“Në prillin jo të largët të viti 2008, u krye një atentat i vërtetë ndaj Ligjit thelbësor të shtetformimit dhe të shtetmirëfunksionimit, KUSHTETUTËS së Republikës së Shqipërisë me dakordësinë e plotë midis mazhorancës së kohës PD-së (sot Foltorja pa vulë), si dhe opozitës së kohës Partisë Socialiste (sot Rilindja në thelb jo socialiste).

ASNJË prej sot të dashuruarve dhe mbrojtësve të saj nuku bëlbëzoj një fjalë të vetme, për këto ndryshime me efekte afatgjata ndaj Ligjit Themeltar të sistemit demokratik, të cilin rrekemi të ngremë në Shqipëri pas vendosjes së Pluralizmit partiak në 1990.

Ka disa orë që histeria e tyre ndaj “shkeljes” së saj për të drejtën ose jo të ndalimit të një deputeti (i cili, po sipas ligjeve të aprovuara prej tyre nuk mban përgjegjësi për ato që ai/ajo thotë në Parla-pa-ment) është ngritur si “një furtunë në gotë!

Pa i përmendur asnjë moment emrin Saliut, mjeku i njihur shton se për sa kohë pretendojmë privilegje e përjashtime për dikë, nuk mund ta konsiderojmë veten shoqëri demokratike.

“KUSHTETUTA nuk mundet të jetë një copë letër mbi të cilën, gjithësekush nga ne qoftë ai edhe deputet, të shkruajë çfarë të dojë dhe kur të dojë ai. Shkelja e “shënjtërisë” së saj pa një REFERENDUM mbarëpopullor, duhet të mbrohej dhe të mbrohet në çdo dekikë nga secili prej nesh.

Për faqen e mantel-bardhësinë time këtë gjë unë e kam bërë dhe do ta bëj kurdoherë! Ligji është i barabartë për të gjithë dhe të gjithë NE pa as më të voglin përjashtim, sidomos për Ligjbërësit e Ligjvënësit tanë. Ne të gjithë si shtetas të Shqipërisë së këndej Drinit duhet të jemi të barabartë para tij. Privilegjet e përjashtimet ligjore janë elementë të një shoqërie jo demokratike. Together forever!” – shkruan Kalo.

n.s. / dita