Vdes në moshën 77-vjeçare aktori i njohur i “Piratëve të Karaibeve”

Sergio Calderón, aktori i njohur kryesisht për rolet e tij në “Pirates of the Caribbean: At the End of the World” dhe “Men in Black” (origjinali i vitit 1997), ka vdekur në moshën 77-vjeçare, sipas “Deadline”. Gjatë gjithë karrierës së tij prej më shumë se pesë dekadash, ka marrë pjesë në prodhime të shumta, të tilla si Las Ruinas, Better Things ose Resorti i fundit.

Në “Piratët e Karaibeve” u bë kapiten Eduardo Villanueva, një nga të rrezikshmit që endej oqeaneve, për të vjedhur plaçkën më të mirë dhe për të kërkuar thesaret më të dëshiruara në dete. Nuk u dhanë detaje për rrethanat dhe shkaqet e vdekjes së tij.