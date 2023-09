Verstappen nuk ndalet, skuaderia e “Red Bull” siguron titullin kampion bote

Në podium u ngjitën edhe dy pilotët e McLaren, me Lando Norris në vendin e dytë dhe Oscar Piastri në të tretin. Në vendin e katërt u klasifikua makina Ferrari e Charles Leclerc dhe pas tij Leëis Hamilton me Mercedes. Kështu jo vetëm për konstruktor, por makina Red Bull e Verstappen është shumë pranë që të shpallet kampione. Për holandezin do ishte titulli i 3 rradhazi.