VIDEO: Bebe Rexhën e godasin me telefon në kokë, artistja shqiptare shtrihet në skenë

Turi i këngëtares Bebe Rexha nuk ka shkuar aq mirë saç ajo mendonte.

Kjo, pasi ditën e djeshme në koncertin e saj në New York, këngëtarja me origjinë shqiptare është gjuajtur në fytyrë me një telefon.

Këngëtarja 33-vjeçare po luante një koncert të dielën në The Rooftop në Pier 17 në turneun e saj Best F’n Night Of My Life.

Siç shihet në një video në Twitter, artistja e “Back to You” u pa duke kënduar dhe duke u drejtuar drejt pjesës së përparme të skenës në momentin që dikush e ka goditur me telefon.

Pas një momenti tronditjeje, këngëtarja e nominuar për Grammy ra në gjunjë me kokën ulur, ndërsa anëtarë të shumtë të ekuipazhit në krahë nxituan për ta ndihmuar.

This is Bebe Rexha being rushed out of the concert venue here in NYC after someone threw a fucking phone and hit her face as she was leaving the stage. We were all having a hell of a good time and so was Bebe, we were all having a blast, I mean who would even do that??? We hope… pic.twitter.com/QQk2DanPdu

— Ross (@RossBernaud) June 19, 2023