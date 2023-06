Yuri Kim falënderon shqiptarët: Më kanë pritur me bukë e kripë e zemër të bardhë

Ambasadorja në largim e SHBA-së në Shqipëri, Yuri Kim, ka shprehur mirënjohje për mikpritjen që shqiptarët i kanë dhënë gjatë 3 vitesh e gjysmë në këtë detyrë.

Në një postim në Twitter, Yuri Kim, shkruan se me krenari ka vizituar të 61 bashkitë e vendit dhe ka takuar mijëra shqiptarë që e kanë pritur me bukë e kripë e zemër të bardhë.

Të njëjtën mirësi dhe mikpritje, ambasadorja Kim, uron që t’i tregohet edhe ambasadorit të ardhshëm të SHBA-së në Shqipëri.

“Duke u larguar pas tre vite e gjysmë në Shqipërinë e bukur! Me krenari them se kam vizituar të 61 bashkitë dhe kam takuar mijëra shqiptarë, të cilët më kanë pritur me bukë e kripë e zemër të bardhë. Shpresoj që të njëjtën mirësi dhe mikpritje t’i tregoni ambasadorit të ardhshëm. Faleminderit e mirupafshim”, shkruan Yuri Kim.

Signing off after three and a half years in beautiful Albania! I am proud to say that I visited all 61 municipalities and met thousands of Albanians, who greeted me with bread, salt, and an open heart. 1/2 pic.twitter.com/UzqzgTFncU

— Ambassador Yuri Kim (@USAmbAlbania) June 26, 2023