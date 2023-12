Zbulon sondazhi: Qytetarët rrisin vlerësimin për punën e qeverisë në krahasim me nëntorin

Vlerësimi i qytetarëve për punën e qeverisë është rritur krahasuar me të dhënat e një muaji më parë. Në sondazhin e përmuajshëm të Report Tv në bashkëpunim me Eduard Zaloshnjën në total 40.4% e qytetarëve të anketuar kanë dhënë mendim pozitiv, krahasuar me 38.5% të një muaji më parë.

Të pyetur se çfarë vlerësimi kanë për punën e qeverisë në përgjithësi deri më sot, 25.2% janë shprehur pozitivisht, ndërsa 15.2% anoj pozitivisht.

Ndërkohë në total 59.6% e qytetarëve vlerësojnë negativisht punën e qeverisë në përgjithësi deri më sot. Kështu ‘Negativ’ janë përgjigjur 29.9% e qytetarëve, ndërsa ‘anoj negativ’, 29.7% e qytetarëve.

p.c. / dita