Rrjeti po zien me këtë foto! Ronaldo në lidhje me ‘binjaken’ e Georginës…?!

Pas përmbushjes së angazhimeve me kombëtaren, Cristiano Ronaldo më në fund ka mundur të nisë pushimet verore. Disa ditë pushimi më shumë se sa meritonin pas këtij viti të gjatë. Dhe pikërisht Kupa e Botës në Katar në mesin e sezonit ka shkaktuar një kondensim të madh të ndeshjeve në të gjitha ligat kryesore të futbollit.

Portugezi ka fluturuar në ishullin e Sardenjës, ku ndodhet pjesa tjetër e familjes së tij prej disa ditësh. Me të mbërritur në aeroport, ai është pritur nga një brune misterioze, e cila ka arritur t’i vjedhë tërësisht vëmendjen yllit. Por jo për bukurinë e saj (që ka), por sepse e reja të kujton shumë, pikërisht, çiftin portugez.

Me një bisht të gjatë të zi, një veshje blu ‘klein’ dhe syze dielli të mëdha, ndonjëherë ajo ngatërrohej edhe me Georgina Rodríguez (për shkak të ngjashmërisë së frikshme). Por jo, padyshim që nuk bëhet fjalë për “Xhakën” (kështu thirret me përkëdheli Georgina).

As një grua tjetër me të cilën Cristiano ka qenë i pabesë, ndaj mos u frikësoni. Ajo është thjesht një punëtore që kujdeset për mirëqenien e lojtarit në çdo kohë. Gjithsesi konspiracionet në rrjet kanë plasur, teksa së fundmi është folur për raporte të këqija nuse-vjehrrë apo të vetë çiftit…