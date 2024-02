A ka pasur dënim më parë Beleri? Avokati: Ka pasur kur ishte i ri, nuk ta shpjegoj dot veprën

Ka mbaruar procesi gjyqësor për Fredi Belerin, i cili është vendosur nën akuzë për shitblerje votash, ndërsa seancën e radhës do të mbahet me datë 13 Shkurt në orën 14:00, ku do të lexohet pretenca nga Prokuroria.

Në një deklaratë për mediat, avokati i tij tha se Beleri ka qenë i dënuar më parë, kur ishte i ri.

Ai shtoi se është e qartë se Gjykata do ta dënojë e se procesi ka qenë i parregullt që nga fillimi, teksa thotë se GJKKO nuk pranon asnjë prove të tyren.

“E tha dhe specialistja tha se ai është i padënuar është rehabilituar. Ka pasur një dënim kur ka qenë i ri, një njeri nuk mund të rri për 20 vite, nuk ta shpejgoj dot veprën penale, aty e keni… Sot procesi pati edhe një dimension tjetër të paligjshme. I kërkon informacion në lidhje me pagesën e Arsen Ramës. Nuk kanë guximin të marrin asnjë prove në fund. Duket qartë se duan të dënojnë. Kur je i dënuar të jep historikun. Se pranoi gjykata nuk pranon asgjë tonën. Te gjykata Kushtetuese gjithë vëmendja është te GJK”, tha ai.

j.l./ dita