A mundet një haker të marrë kontrollin e një avioni?

Një haker në tokë mund të marrë kontrollin e një aeroplani në fluturim. Avionët ushtarakë dhe civilë, madje edhe anijet kozmike, përdorin një rrjet kompjuterik në bord të quajtur MIL-STD-1553.

Është një protokoll që i lejon ata të komunikojnë me radarët tokësorë, kontrollet e fluturimit dhe ekranet e avionëve. Prandaj, nëse një haker do të hynte në rrjetin 1553 gjatë fluturimit, piloti mund të humbiste kontrollin e sistemeve kritike të avionit, me pasoja shkatërruese.

Kjo është arsyeja pse, kohët e fundit, “Sandia National Laboratories” në SHBA studiuan se si të mbronin këtë rrjet të rëndësishëm sigurie.