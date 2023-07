A tentoi ta helmonte “babai i bombës bërthamore” mësuesin e tij? Skena që mërziti familjen e Oppenheimer

Historianët mund të mos kenë pëlqyer Oppenheimer, por nipi i tij e pëlqeu. Charles Oppenheimer ka dhënë një intervistë në të cilën pranon se e ka shijuar filmin e ri të Christopher Nolan, por në të cilën ai është disi i mërzitur edhe me një skenë shumë specifike prej tij. Po i referohemi atij në të cilin një Oppie shumë i ri zemërohet me mësuesin e tij dhe përpiqet ta helmojë.

“Nuk ka asnjë provë apo provë që ai u përpoq të vriste dikë. Është një akuzë shumë e rëndë. Nuk ka asnjë mik apo edhe armik të Robert Oppenheimer-it që të ketë dëgjuar apo thënë ndonjëherë se e ka menduar një gjë të tillë”, thotë nipi i krijuesit të bombës atomike. Por për Charlesin, për të cilin ne këmbëngulim se pretendon se i ka shijuar filmi, ka pasur edhe momente të tjera që e kanë rraskapitur. “Mendoj se biseda përfundimtare mes Ajnshtajnit dhe Oppenherimer, edhe pse shumë efektive, nuk është shumë historike”. Nipi i fizikanit të njohur teorik shton se ishte i shqetësuar se mos e bënin paraardhësin e tij të dukej agresiv dhe i poshtër. Ai thotë se shkoi në set një ditë kur Cillian Murphy po shante dhe i duhej ta quante dikë gomar. “Kur më vonë i thashë babait tim, ai u tmerrua. Ai më tha se Robert Oppenheimer nuk është betuar kurrë. Se ai ishte një person shumë formal. Më duhej t’i shpjegoja se ishte një dramatizim. Më vonë doli se ai e bëri atë vetëm në një moment të caktuar në film, pikërisht atë që pashë live”.

A u përpoq Oppenheimer të helmonte mësuesin e tij?

Në mbrojtje të Nolan-it, duhet thënë se regjisori e bazoi filmin e tij në Prometheun amerikan, biografinë e Oppenheimer-it të shkruar nga Kai Bird dhe Martin J. Sherwin, të cilën me kureshtje e arriti falë Robert Pattinson. “Nëse e lexoni me kujdes Prometheun amerikan”, shpjegon Charles Oppenheimer, “autori thotë se nuk e di vërtet nëse kjo ka ndodhur. Sqarohet se referencat vijnë nga dy-tre gazetarë, të cilët kanë folur me Robertin për një udhëtim pushimesh që ai ka bërë si i ri, por asnjëri prej tyre nuk e ka kuptuar kurrë se për çfarë i referohej. Është të paktën për të ardhur keq që Prometeu amerikan përmbledh se Oppenheimer u përpoq të vriste mësuesin e tij dhe vetëm më vonë e pranon dyshimin.