Abaz Ermenji: Luftën e fitoi Enveri! Do t’i kisha dhënë dorën po të mos më kujtohej…

Data e çlirimit të Shqipërisëështë 29 nëntori i vitit 1944, rivendosur edhe një herë tjetër nga Presidenti i Republikës, pas një debati disavjeçar midis forcave politike shqiptare.

Por çlirimi i vërtetë, sipas misionit anglez të vendosur në Shqipëri në vitet e Luftës, kishte ndodhur disa muaj më parë, ose të paktën ishte marrë vesh se kush ishte fituesi. Dhe ky ishte Fronti Nacionalçlirimtar, i cili e kishte në dorë gjithë situatën në Shqipëri.

Kjo nuk vihet aspak në mëdyshje as nga kundërshtari i tyre, drejtuesi kryesor i Organizatës së Ballit Kombëtar, Abaz Ermenji.

Ja çfarë shkruan ai në një analizë të hollësishme në librin e tij “Vendi që zë Skënderbeu në Historinë e Shqipërisë”, shkëputur dhe botuar nga gazeta DITA:

“…E vërteta është që Balli Kombëtar, ndonëse si numër kishte shumicën e madhe të fshatarësisë dhe të shkollarëve, si forcë luftuese u pa qysh në fillim se ishte i një shkalle më të ulët, dhe kjo për disa arsye të brendshme (në radhë të parë, ajo e organizimit) dhe rrethana të jashtme. Ndërsa komunistët u organizuan në baza mistike të Partisë dhe futën me fanatizëm disiplinën në formë terrori, kuadrot i përgatiti, kurse Balli Kombëtar nuk kishte asgjë të këtillë. Ai nuk ishte një makinë mekanikisht e lidhur, por një marrëveshje ndërmjet njerëzish, që ruanin mëvetësinë e tyre, me të gjitha të metat e natyrës njerëzore ose të mendësisë së veçantë të shqiptarit. Në lëvizjet politike, si në çdo tjetër organizimin njerëzor, kuadrot janë gjithçka. Masat e gjera nuk mund të lëvizin dhe nuk mund të çohen në atë ose në këtë drejtim veçse nëpërmjet të kuadrove. Dhe pikërisht formimit të kuadrove, që janë sistemi nervoz i çdo organizimi njerëzor, Balli Kombëtar s’i dha as më të voglën rëndësi. Ndërsa komunistët përgatitën më parë kuadrat e disiplinuara në djalërinë qytetare dhe mandej mblodhën ndër to fshatarësinë, Balli Kombëtar e nisi punën nga fshatrat për të pasur numrin sa më të madh dhe kuadrat e çetave ose të fuqive të armatosura të tij qëndruan fshatare gjer në fund. Këto nuk kishin as shkathtësinë, as bindjen, as disiplinën e kuadrove të fanatizuara dhe djaloshare komuniste. Djalëria e Ballit Kombëtar nuk lozi as një rol në drejtimin e masave fshatare.

Balli kishte dy anë të ligshta, që më në fund, bashkë me mungesën e kuadrove, prunë shkatërrimin e tij. E para, ndërsa te komunistët urdhrat i jepte «partia», e ndier si diçka sipërnjerëzore, absolute, kundrejt së cilës s’mund të kishte fjalë as kundërshtim, tek Balli Kombëtar duhej t’i jepte Hasani apo Hyseni, duke u munduar t’i mbushte mendjen gjithkujt. E dyta, në Komitetin Qendror të Partisë komuniste dhe te kuadrat e larta të asaj do të kishte një pikëpamje, një mendim, një vendim. Ata që mendonin ndryshe, qëroheshin shpejt. Kurse Balli Kombëtar mbeti gjer në fund një marrëveshje ndërmjet njerëzish, me pikëpamje e interesa të ndryshme dhe shpeshherë të kundërta. Qëndronin bashkë se s’kishin nga të mbanin. Disa idealistë luftonin me gjithë mend për realizimin e Dekalogut, të tjerë e kishin pranuar atë vetëm si një nevojë. Gjithkush e dinte se në Komitetin Qendror të Ballit Kombëtar kishte dy rryma me pikëpamje e drejtime të ndryshme. Por e vërteta: është se që të gjithë e donin Shqipërinë, dhe interesat kombëtare mundoheshin t’i mbronin. Kjo ishte e vetmja lidhje midis tyre.

Ballit Kombëtar nuk i erdhi asnjë ndihmë nga të ashtuquajturit na­cionalistë të Shqipërisë së Mesme dhe të veriut. Në dukje, këta linin të kuptohej, ose edhe e thoshin vetë, se e bënin me qëllim që Ballistë e Komunistë të hanin kokat njëri me tjetrin, për t’iu mbetur më në fund fuqia këtyre. Por ky ishte një shpjegim sa për të thënë diçka. Në të vërtetën, sistemi bajraktarist kishte vdekur dhe krerëve të veriut s’iu vinte pas askush veçse me rroga, sikurse patën shkuar disa herë pas Italianëve dhe Gjermanëve. Por Balli Kombëtar nuk kishte rroga t’iu jepte prandaj s’mundi t’i vinte në ndihmë askush prej atyre. Po kështu nuk i erdhi në ndihmë as e ashtuquajtura «Lëvizje e Legalitetit», e cila u formua nën kryesinë e Abaz Kupit në Nëntor 1943, pasi ishte ndezur lufta civile dhe komunistët ndodheshin të kapërthyer me Ballin Kombëtar.

Nuk kishte vija ushtrish frontale kundrejt njëra-tjetrës, por ndahen deri katundet e lagjet në dy parti të kundërta, dhe deri familjet (pat qëlluar të kishte edhe vëllezër që merrnin anë të ndryshme). Këtë duhet ta kishim parasysh…”

a.c./dita