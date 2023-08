Alarm në Florida nga stuhia tropikale, po afrohet uragani “Idalia”

Një alarm është dhënë në zonat e Floridës në Shtetet e Bashkuara për shkak të afrimit të stuhisë tropikale “Idalia”, e cila në orët e ardhshme pritet të forcohet dhe të kalojë në një uragan.

Stuhia e fuqishme po shkon me një shpejtësi prej 130 km/h drejt brigjeve të Floridës, ku pritet të zbresë në tokë brenda orëve të ardhshme, me erëra të qëndrueshme deri në 193 km/h, duke e bërë atë një stuhi të kategorisë 3 në Saffir.

Parashikohet të prodhojë stuhi shkatërruese, duke krijuar valë gati 3 metra të larta, përgjatë bregut të Gjirit. Në të vërtetë, parashikuesit kanë frikë nga përmbytjet në Florida, Xheorgji jugore dhe pjesë të Karolinës së Jugut.

Është stuhia e parë këtë vit që bie në tokë në Florida, e cila ende është duke u rikuperuar nga uragani i fuqishëm Ian i vitit të kaluar, i cili la gati 150 të vdekur dhe qindra milionë dëme në shtëpi dhe infrastrukturë.

Hurricane #Idalia is producing Tropical Storm conditions along the west coast of Florida. Hurricane conditions will begin in the Big Bend area in the next few hours. The 1am position update is available at https://t.co/DA3SfcSPB2 pic.twitter.com/J67K6sIv0U

— National Hurricane Center (@NHC_Atlantic) August 30, 2023