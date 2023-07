Ankesa për procesin e vettingut, Gjykata e Strasburgut rrëzon kërkesat e ish gjyqtarit Admir Thanza

Gjykata e Strasburgut rrezon kerkesat e ish-gjyqtarit te gjykates se Lartë Admir Thanza kunder procesit te vetingut ndaj tij.

Pavarësisht parregullsive të gjetura në lidhje me një kriter, sipas gjykatës, nuk ka pasur asnjë mangësi në procesin e vendimmarrjes për sa i përket vlerësimit të pasurisë, të cilat organet e vettingut e konsideruan të mjaftueshme për të justifikuar shkarkimin e z. Thanza.

Në vendimin e shpallur sot, gjykata Europiane e te drejtave te njeriut, bazuar në nenin 6 të Konventës, shprehet se z. Thanza nuk i ishte dhënë mundësia e duhur për t’u mbrojtur në lidhje me kriterin e pastërtisë së figurës, (kontaktet me elementë të krimit të organizuar), dhe se arsyetimi i autoriteteve kishte qenë i pamjaftueshëm dhe tepër formalist sa i përket gjetjeve mbi procedimet e mëparshme penale kundër tij (akuzat ne Itali). Në lidhje me nenin 8, nuk ka pasur mangësi në procesin e vendimmarrjes për vlerësimin e pasurisë së Thanza të cilat kanë shërbyer si bazë ligjore më vete për shkarkimin e tij.

Sa i përket ndalimit të pretenduar për të ushtruar profesionin e avokatit, Gjykata e hodhi poshtë ankesën si të papranueshme.

Gjykata u shpreh, me 6 vota pro dhe 1 kundër, se konstatimi i shkeljes përbënte kompensim të drejtë të mjaftueshëm për çdo dëm jopasuror të pësuar. Gjykata shënoi një kosto prej 3,500 euro në lidhje me shpenzimet e procesit.

o.j/dita