Arrestohet oligarku ukrainas, mbështës i Zelenskyt, ja për çfarë akuzohet

Një nga oligarkët më të fuqishëm të Ukrainës do të mbahet në paraburgim për dy muaj nën dyshimin për mashtrim dhe pastrim parash. Ihor Kolomoisky dyshohet se ka transferuar 14 milionë dollarë (11.1 milion £) jashtë vendit gjatë shtatë viteve, duke përdorur bankat që ai kontrollonte.

Avokatët e tij thonë se ai nuk do të lirohet me kusht dhe do të apelojë kundër urdhrit të gjykatës. Kjo shënon lëvizjen e fundit në përpjekjen kundër korrupsionit të Ukrainës, e cila ka shënjestruar disa figura të profilit të lartë.

Pamjet e televizionit lokal treguan se Kolomoisky u largua nga një gjykatë e qarkut në Kiev i veshur me një xhaketë blu të FC Dnipro të shtunën. Ekipi i tij mbrojtës thotë se ai tani po mbahet në selinë e shërbimit të sigurisë të Ukrainës (SBU) në Kiev.

“U vërtetua se gjatë viteve 2013-2020, Ihor Kolomoisky legalizoi më shumë se gjysmë miliardë hryvnia (14 milionë dollarë) duke i tërhequr ato jashtë vendit dhe duke përdorur infrastrukturën e bankave nën kontrollin [e tij],” tha agjencia në një deklaratë.

Në fjalimin e tij të rregullt me video të mbrëmjes të shtunën, presidenti Volodymyr Zelensky u shfaq duke aluduar për rastin dhe tha se nuk do të kishte kthim në “biznes si zakonisht për ata që plaçkitën Ukrainën dhe e vendosën veten mbi ligjin”.

“Secili prej nesh mendon se kjo do të jetë një Ukrainë me rregulla të ndryshme”, tha ai.

Zelensky përmendi luftën kundër korrupsionit si një nga prioritetet e tij kryesore kur erdhi në pushtet në vitin 2019.

Që nga pushtimi i Rusisë në shkurt 2022, administrata e tij ka qenë e etur për të nxjerrë në pah goditjen e Ukrainës ndaj korrupsionit, e parë si një nga testet kryesore që vendi do të duhej të kalonte për t’u bashkuar me institucionet perëndimore si Bashkimi Evropian.

Vendimi i gjykatës të së shtunës kundër Kolomoisky nuk është masa e parë kundër tij.

Shtëpia e manjatit në qytetin juglindor të Dnipro-s u bastis në shkurt të këtij viti si pjesë e një hetimi të veçantë për përvetësim dhe evazion fiskal në dy kompanitë më të mëdha të naftës në vend, pjesërisht në pronësi të tij.

Në vitin 2021, SHBA e vendosi atë nën sanksione për gjoja “korrupsion të rëndësishëm” gjatë kohës së tij si guvernator i rajonit më të gjerë të Dnipropetrovsk. Ai ka mohuar çdo keqbërje.

Kolomoisky është një biznesmen i pasur i përfshirë në median ukrainase, naftë dhe banka. Kanali i tij televiziv i dha z. Zelensky pushimin e tij me serialin komedi Shërbëtori i Popullit, përpara se ai të mbështeste ofertën e ish-aktorit për presidencën. Zelensky u përball me akuza se ka vepruar si kukulla e Kolomoisky gjatë fushatës zgjedhore, duke përfshirë rivalin dhe ish-presidentin Petro Poroshenko.

Por udhëheqësi ukrainas ka mohuar vazhdimisht se Kolomoisky ka pasur ndonjë ndikim mbi qeverinë.