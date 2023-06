Arrigo Sacchi rrëfen bëmat e Silvio Berlukonit…

Duke luftuar për të frenuar emocionet, fjalët pengohen, kujtimet mbivendosen, titulli, Kupa e parë e Kampionëve në Camp Nou në Barcelonë, e dyta në Prater në Vjenë. Trajnerit Arrigo Sacchit i kalon një jetë e tërë, atë jetë që Silvio Berlusconi ia ndryshoi në pranverën e vitit 1987, duke e thirrur në Milano dhe duke i dhënë një mision: të fitojë dhe të bindë. Fillimisht në Itali, më pas në Evropë dhe në fund në botë. “Dhe ia dolëm, ia dolëm mirë. Nuk e kemi tradhtuar urdhrin”, komenton ai tani me zërin të thyer nga emocionet.A ju kujtohen ato ditë në pranverën e vitit 1987, kur Berlusconi ju bindi të pranoni propozimin e tij?

“Dhe kush i harron ato?”

Si shkoi?

“Berlusconi kërkoi të më shihte nëpërmjet një miku të përbashkët, Ettore Rognoni, me të cilin kisha miqësi qëkur isha i vogël. Nuk e dija se çfarë donte nga unë. Mendova se ai ishte i interesuar për disa lojtarë nga Parma ime”.

Dhe në vend të kësaj?

“Tameri ka qenë të hënën në vilën Arcore. Por gjithçka rrëshqiti sepse Berlusconi ishte në Saint Moritz dhe helikopteri nuk mundi të ngrihej për shkak të reshjeve të mëdha të borës. Veshkat më kërkuan të shtyja për një javë. I thashë se ishte mirë, që para të premtes sepse për atë ditë duhej t’i jepja një përgjigje Fiorentinës që më kërkonte”.

Kur jeni takuar?

“Të marën në Arcore. Aty ishte edhe Galliani. Ne folëm për futbollin nga tetë në mbrëmje deri në dy të mëngjesit. Berlusconi ma shpjegoi projektin, u entuziazmova dhe e pranova edhe nëse kthehesha në Parma, në autostradë, e mendova sepse nuk mund të sillesha keq ndaj Fiorentinës që duhej ta takoja. Në mëngjes i telefonova Rognonit dhe i shpjegova problemin. Ai më qetësoi.

“Berluskoni ju dëshiron me çdo kusht. Duhet të kthehemi te Arcore, kontrata është gati”, më tha ai. Ne shkuam, Berlusconi nuk ishte atje: ai ishte i zënë me Pippo Baudo dhe Raffaella Carrà. Kam nënshkruar kontratën bosh. I shpjegova se ishte mënyra ime për t’i falënderuar për besimin e tyre. Unë isha një i huaj plotësisht dhe ata po më jepnin një mundësi të madhe. Zbulova se do të kisha fituar më pak se sa fitova në Serinë B te Parma, por nuk më interesonte”.

Çfarë ju pyeti Berlusconi?

“Për të luajtur mirë dhe për të fituar. Pikërisht në këtë renditje: fillimisht erdhi loja dhe më pas, si pasojë e drejtpërdrejtë, rezultati. Suksesi duhej të vinte nga merita, më shpjegoi ai dhe duhej të krijonte argëtim”.

Fillimi nuk ishte i lehtë. A ju ndihmoi Berlusconi?

“Shumë. Asnjëherë nuk e kam ndjerë një president kaq të afërt. Dhe gjithashtu Galliani. Më merrte në telefon çdo ditë, më pyeste për lojtarët, si ishin dhe si po stërviteshin. Ai ishte pjesë aktive e ekipit dhe djemtë e ndjenin këtë”.

Mbërrijmë në ndeshjen vendimtare në Napoli. Berlusconi ishte në trazira politike.

“Të martën na ftoi për darkë në Arcore. Unë dhe gjithë ekipi. Ai mbajti një fjalim të gjatë për rëndësinë që Milani kishte për të. Dhe më pas shtoi: “Ju kërkoj të gjithëve një sakrificë. Nuk ka seks për një muaj. Ekziston mundësia për të fituar Scudetton, nuk mund ta humbim atë. Për pjesën tjetër, do të keni mjaft kohë’“.

Si reaguan lojtarët?

“Të gjithë heshtin përveç Gullit që synonte të rebelohej kundër atij imponimi. Berlusconi nuk e priti mirë reagimin e Ruud”.

Me të menduar, ishte një lojtar që Berlusconi u përpoq t’i impononte: argjentinasin Claudio Borghi.

“Ai ra në dashuri me këtë mesfushor-sulmues pasi e pa në finalen e Kupës Ndërkontinentale mes Juves dhe Argentinos Juniors. E bleu pas një ankandi ku kishin marrë pjesë edhe bardhezinjtë. E analizova në stërvitje dhe menjëherë kuptova se nuk ishte funksionale për lojën time. Me ndihmën e Gallianit arrita ta bind Berlusconin që të mos e përfshijë në Milan dhe bleva Rijkaard. Ai ishte i çmendur pas lojtarëve të lojës, por kur i shpjegova se një lojtar duhet të ishte i rëndësishëm për ekonominë e ekipit dhe jo vetëm për numrat e tij, presidenti më dëgjoi”.

Në vitin 1991 rrugët tuaja u ndanë…

“Unë u largova nga Milani, edhe nëse ai donte të më mbante. Por në realitet nuk jam larguar kurrë nga Milani, në kuptimin që mirënjohja e thellë që mbaj ndaj atij ambienti është gjithmonë brenda meje. Marrëdhënia me Berlusconin ka vazhduar me kalimin e kohës. Kur shkova në kombëtare, kur u ktheva në Milano për një kohë të shkurtër dhe ky ishte një gabim, kur pata eksperienca të tjera. Ne gjithmonë kemi dëgjuar dhe kemi ndarë gjithmonë idetë tona për futbollin. Edhe kur u bë president i Monzas më kërkoi këshilla dhe unë ia dhashë. Ai ishte një burrë bujar, pasionant dhe pasionant”.

Gazzetta Dello Sport