Asnjë doktor “nuk bëri derman”, nëna zbulon diagnozën e duhur për dhimbjet e pashpjegueshme të të birit nga ChatGPT

Një histori e pabesueshme është publikuar nga “Today”, e cila ndoshta na jep edhe një pasqyrë të së ardhmes së mjekësisë dhe mundësive të inteligjencës artificiale. Sipas një gruaje, Courtney (e cila nuk dha mbiemrin e saj), djali i saj vuante nga dhimbje kronike, por asnjë mjek nuk ishte në gjendje të gjente shkakun. Diagnoza përfundimisht erdhi nga ChatGPT, sipas dëshmisë së saj.

Gjithçka filloi kur gjatë karantinës kur oapritur djali i saj katër vjeçar, Alex, filloi të ankohej për dhimbje dhe kishte zemërime të përditshme.

“Ne pamë djalin tonë të ëmbël të shndërrohej në një fëmijë me zemërime të çmendura ”, kujton Courtney sot.

Në fazën e parë, familja është vizituar te dentisti, pasi kanë vërejtur se djali përtypte gjëra të ndryshme, për të vijuar me 16 vizita të tjera mjekësore nga të gjitha specialitetet. Shumë shpejt, nëna e tij vuri re se djali ndaloi së rrituri dhe se kishte një disproporcion midis anës së djathtë dhe të majtë të trupit të tij. Ai gjithashtu vuante nga dhimbje koke. U konsultuan me pediatër, fizioterapistë, neurologë, por askush nuk mund ta kuptonte saktësisht se çfarë po ndodhte me të.

Derisa Courtney vendosi të konsultohej me programin ChatGPT të Inteligjencës Artificiale, në të cilin ajo përshkroi simptomat dhe informacionin që kishte mbledhur gjatë viteve. Diagnoza e ChatGPT ishte se Alex vuan nga sindroma e kordonit të lidhur, një çrregullim neurologjik që kufizon lëvizshmërinë e palcës kurrizore.

Pas diagnozës së shumëpritur, djali iu nënshtrua një operacioni korrigjues dhe, ndërsa rikuperohej, nëna e tij tha se vendosi të ndajë historinë për të ndihmuar prindërit e tjerë që përballen me probleme të ngjashme.