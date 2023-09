Balla takohet me ambasadorin Soreca: Javën e ardhshme takimi mes ministrave të Brendshëm të vendeve pjesëmarrëse në Procesin e Berlinit

Përmes një postimi në rrjetet sociale ministri Balla deklaron se gjatë takimit të zhvilluar sot me Ambasadorin Luigi Soreca të Ngarkuarin me Punë ad interim në Tiranë, ka nënvizuar se kryefjalë e diskutimeve ka qenë bashkëpunimi me BE në çështje që lidhen me sigurinë, migracionin, apo luftën kundër krimit të organizuar.