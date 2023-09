Luzlim Basha mblodhi sot Kolegjin e Kryetarëve. Gazetarja e Report Tv Danjela Maloku mëson se Kolegji ka vendosur që do të zhvillohen zgjedhje në të gjitha strukturat e PD në gjithë vendin. Deri më 5 tetor do ketë verifikim të plotë të anëtarësisë. Ky proces do mbyllet më 31 dhjetor, me qëllim që partia të jetë gati për zgjedhjet parlamentare 2025. Kreu i PD Luzlim Basha ka deklaruar se do t’i publikojnë kandidatët për deputetë brenda 31 marsit.

Kreu i Partisë Demokratike Lulzim Basha mblodhi Kolegjin e Kryetarëve për rreth 2 orë e 30 minuta, ku në fokus të takimit ka qenë organzimi i degëve, pasi Basha ka zgjedhur edhe ekipin drejtues. Kolegji ka vendosur që të zhvillohen zgjedhje në strukturat e PD në të gjithë vendin. Pas takimit me Kolegjin, Basha do zhvillojë takim me anëtarët e kryesisë. Pjesë e kryesisë, do të jetë tashmë si Sekretar i Përgjithshëm Enkelejd Alibeaj si dhe 4 nënkryetarët e rinj. Për herë të parë në kryesinë e PD futen emra si Xhemal Bushati, i zgjedhur kryetar i Këshillit Kombëtar, apo Gjergji Hani, ish-rivali i Bashës në garën për kreun e Partisë Demokratike.Kryesiauzgjodhmë9shtator dhe la jashtë të gjithë deputetët, me Gazment Bardhin dhe Jorida Tabakun në krye që kundërshtuan kthimin e Bashës në krye të PD.ANËTARËT E KRYESISË: Pjesë e kryesisë, do të jetë tashmë si Sekretar i Përgjithshëm Enkelejd Alibeaj si dhe 4 nënkryetarët e rinj. Për herë të parë në kryesinë e PD futen emra si Xhemal Bushati, i zgjedhur kryetar i Këshillit Kombëtar, apo Gjergji Hani, ish-rivali i Bashës në garën për kreun e Partisë Demokratike.Kryesiauzgjodhmë9shtator dhe la jashtë të gjithë deputetët, me Gazment Bardhin dhe Jorida Tabakun në krye që kundërshtuan kthimin e Bashës në krye të PD. Lulzim Basha

Flutura Acka

Kreshnik Collaku

Orjola Pampuri

Roland Bejko

Enkelejd Alibeaj

Xhemal Bushati

Jemin Gjana

Ilir Dervishi

Gentian Gaba

Mirela Karabina

Taulant Zeneli

Endri Hasa

Indrit Sefa

Arber Agalliu

Xhemal Gjunkshi

Gjergj Hani

Rezart Kthupi

Taulanda Jupi

Blendi Sulaj

Edvin Kulluri

Alfrida Marku

Agron Kapllanaj

Andia Ulliri

Anton Koka

Azgan Haklaj

Enriketa Papa

Eralda Tase

Fitim Zekthi

Gazmend Koduzi

Marinela Ziu

Mateo Spaho

Merita Bakiu

Myzafer Elezi

Oriela Nebiaj

Pëllumb Seferi

Selaudin Jakupllari