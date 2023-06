Çështja Beleri, ish-ambasadori në Tiranë: Çfarë duan të nënkuptojnë zyrtarët grekë dhe pse të shqetësohet Shqipëria?

Alexandros P. Mallias, ish-ambasador i Greqisë në Uashington, Shkup dhe Tiranë përmes një shkrimi në gazetën greke Kathimerini ka folur për çështjen e Fredi Belerit, arrestimin dhe futjen në burg të tij.

Ndërsa vendos veten në vend të zyrtarëve shqiptarë, ish-ambasadori ngre disa pyetje, të cilat ende nuk e kanë një përgjigje.

Nga Alexandros P. Mallias

Kathimerini, duke qenë një gazetë prestigjioze, meriton lëvdata për tërheqjen e vazhdueshme të vëmendjes ndaj çështjes së trajtimit të minoritetit etnik grek nga Shqipëria, të cilët kryesisht jetojnë në jug të vendit ballkanik. Por në këtë rast unë do të ndërroj rolet. Do të futem në pozicionin e një zyrtari shqiptar në Tiranë, përgjegjës për monitorimin e zhvillimeve në Greqi. Zyrtari po drejton me kujdes pyetjet e tij:

Çfarë saktësisht nënkuptuan zyrtarët grekë kur gjatë komenteve në prani të liderit të minoritetit etnik grek Fredi Beleri, ata deklaruan në Himarë, në jug të Shqipërisë, se “Greqia do të jetë gjithmonë pas jush. Duhet ta dini këtë?”

Çfarë nënkuptojnë saktësisht të paktën katër kryeministra grekë kur deklarojnë me krenari se Athina po merr drejtimin në rrugën e Shqipërisë drejt anëtarësimit në Bashkimin Evropian?

Pse Athina pohon papritur se “rruga e Shqipërisë drejt anëtarësimit në Bashkimin Europian duhet të përfshijë mbrojtjen e të drejtave themelore të njeriut dhe të drejtave pronësore të anëtarëve të pakicës etnike greke?”

A mund të shpjegojnë zyrtarët grekë se çfarë nënkuptojnë kur hedhin akuza kundër nesh, me kushtin “nëse nuk ka prova të pamohueshme kundër Belerit?”

Çfarë konkretisht kanë parasysh kur akuzojnë Tiranën për “shkelje të sensit të përbashkët të drejtësisë dhe konceptit evropian të shtetit të së drejtës?” A është kjo diçka që ata sapo e kuptuan tani?

A duhet të shqetësohet Tirana për deklaratën e Athinës se “çështja mbetet një prioritet i lartë”?

Ambasada jonë në Athinë vëren se shumë pak individë, kryesisht në faqet e Kathimerini, shkruajnë për këtë çështje dhe politikanët kryesorë rrallëherë e kanë trajtuar atë gjatë periudhës parazgjedhore. Vështirë se ngrihet si temë në dialogun politik. Pra, pse duhet të shqetësohet Shqipëria?

Në mënyrë të papritur, një aspekt pozitiv në mbështetje të qëndrimeve tona janë konfliktet dhe mosmarrëveshjet që lindin, edhe në ato pak raste kur këshillat bashkiakë nxjerrin rezoluta në mbështetje të Belerit. A nuk duhet t’i përdorim këto mosmarrëveshje për të zhvilluar argumentet tona?

Pyetjet shqip të regjistruara më sipër nga zyrtari kompetent në Tiranë janë punë fiksioni; ato janë, ndoshta, tregues, por janë edhe të paplota. Sepse për të gjithë, pyetja e vërtetë që kërkon përgjigje është: Pse është ende në burg Beleri, kryebashkiaku i zgjedhur i qytetit me mbizotërim etnik grek të Himarës?

