Çështja BELERI si pasqyrë mëkatarësh

Nga Viktor Malaj

Botuar në DITA

Çështja e z. Fredi Beleri, me të cilën nuk ka mbetur kush pa u marrë prej katër muajve, mbi gjithçka ka shërbyer dhe po shërben si letër lakmusi, apo si pasqyrë mëkatarësh për moralin, vlerat dhe kundërvlerat e individëve, partive, qeverive dhe grupimeve politike brenda dhe jashtë Shqipërisë.

Kur i shikon dhe i dëgjon individët e zjarrtë politikë e mediatikë brenda vendit, ashtu si edhe qëndrimet, fjalimet dhe veprimet e politikës greke, si dhe të ndonjë formacioni politik evropian, nuk ka si të mos çuditesh se si është e mundur që në Shqipëri, dje dhe sot, dhe në Ballkan e Evropë, pardje, dje dhe sot ka pasur dhe ka kaq padrejtësi e mosmarrëveshje.

Me gjithë këta agjitatorë e luftëtarë të paepur për “moral e drejtësi” dhe për parime universale të jetesës e bashkëjetesës kombëtare e ndërkombëtare do të duhej që Shqipëria të ishte një kopsht paqeje e prosperiteti dhe Ballkani një shembull global i drejtësisë, mirëkuptimit dhe bashkëjetesës së kombeve e vendeve përkatëse.

Mirëpo, fatkeqësisht, nuk ka qenë dhe nuk është kështu. Zhurma e madhe që po bëhet lidhur me ndalimin e arrestimin e një ish-kandidati për kryetar bashkie në një juridiksion që s’ka më shumë se 7-8 mijë banorë me të drejtë vote, po e bën gjithnjë e më të qartë zvetënimin tonë moral dhe shakllabanizmin tonë hipokrit politik, ashtu si po nxjerr në pah hipokrizinë, dhelpërinë dhe strategjinë 200-vjeçare helene kundër trojeve shqiptare.

Qëndrimi kundrejt rastit në fjalë, ashtu si në shumë raste të ngjashme, ka tre përbërës thelbësorë, atë moral, juridik dhe politik. Përbërësi moral lidhet me faktin se sa të bindur janë kundërshtuesit e arrestimit dhe mbajtjes në burg të F. Belerit në pafajësinë e tij dhe cilat kanë qenë sjelljet dhe reagimet e këtyre kundërshtarëve në raste të tjera të ngjashme.

Me një fjalë, cili është motivi i vërtetë i këtyre kundërshtimeve dhe zhurmimeve që bëjnë këta kordhëtarë të drejtësisë dhe dishepuj të moralit.

Në Shqipëri, “kauzën Beleri” e kanë rrokur, më shumë se askush tjetër, figura dhe formacione politike të cilët, në të shkuarën janë shquar mbi gjithë të tjerët për padrejtësi, rrënim të sistemit të drejtësisë, pengim të Reformës në Drejtësi dhe presione kundrejt sistemit gjyqësor për të vendosur gjithnjë sipas interesave të tyre politike dhe jo sipas ligjit.

Përveç Gjyshit non grata, i cili ka qenë dhe mbetet ideatori dhe rrënuesi i çdo vlere të shtetit juridik, në këtë çetë vazhdojnë të shquhen figura tashmë të vetëdiskredituara si T. Shehu, G. Pollo, A. Bumçi, A. Nesho, E. Paloka etj. etj..

Historia ka provuar se kur një “kauzë” rrëmbehet dhe përdoret me pasion nga njerëz që me të shkuarën e tyre kanë provuar se janë armiq dhe rrënues të saj, ata që kanë kujtesë e kuptojnë me lehtësi dhe pa mëdyshje se ky takëm politikanësh ia ka me hile kauzës që “mbron”, popullit dhe të drejtës, dhe se mbrapa zhurmës kinse idealiste fshihen vetëm qëllime djallëzore dhe interesa vetjake.

Për të qenë besnikë të së vërtetës dhe të sinqertë ndaj saj, qytetari shqiptar Fredi Beleri ka qenë dhe mbetet një horr dhe bandit politik, i angazhuar në veprimtari kriminale qysh në moshë të re.

Përveç pjesëmarrjes në aktet terroriste kundër postës kufitare të Peshkëpisë në vitin 1994, ku mbeten të vrarë ushtarakët shqiptarë, krim për të cilin s’u dënua kurrë penalisht për shkak të invaliditetit të shtetit shqiptar, ky zotëri ka qenë edhe anëtar i formacioneve parapolitike greke si Agimi i Artë apo MAVI, të cilat janë nxjerrë jashtë ligjit edhe nga vetë shteti grek si organizata terroriste. Përveç këtyre, Beleri ka qenë dënuar nga Gjykata e Apelit e Athinës në vitin 1999 me 18 muaj burg për “armëmbajtje pa leje”, ndërsa në vitin 2006 u dënua nga gjykatat shqiptare të të tri shkallëve me tre vjet burgim, dhe lënë në fuqi nga Gjykata Evropiane për të Drejtat e Njeriut pas ankesës së tij, për “Thirrje për urrejtje kombëtare dhe poshtërim të Republikës dhe simboleve të saj”.

Të gjitha këto dënime nuk janë pjella të ndonjë fantazie, por të pasqyruara prej tij në formularin e dekriminalizimit të vitit 2019. Beleri nuk e kreu dënimin pasi iu shmang duke ikur në Greqi, por ky fakt nuk e bën ligjërisht të padënuar. Është i freskët dhe nuk është harruar zotimi i bërë botërisht në fushatën elektorale për pushtetin vendor të vitit 2023 se ky përsëritës në krim do të bënte çmos të realizonte helenizimin e territorit të përfshirë në bashkinë e Himarës.

Këtë zotim të tijin nuk mund ta kenë harruar as qeveritarët e Athinës se e botoi shtypi i atjeshëm dhe e amplifikuan mediat greke.

Duke pasur parasysh sa më sipër dhe faktin që opozita politike shqiptare ka ngritur zërin shpesh herë kundër kandidimit edhe të shtetasve shqiptarë që thjesht ishin deportuar nga vende të ndryshme evropiane për mungesë dokumentesh dhe, madje kjo opozitë, bëri çmos dhe e shpalli si sukses denoncimin, kapjen dhe dorëzimin në Itali të vëllait të ish-Ministrit të Brendshëm Fatmir Xhafa, i dënuar atje për drogë, tingëllon hipokrite, amoralitet dhe papërgjegjshmëri, madje veprim antikombëtar që po kjo opozitë mbështeti në zgjedhjet e fundit vendore figurën e Fredi Belerit.

Në vend që të skuqeshin nga turpi dhe t’i kërkonin ndjesë popullit shqiptar që i ofruan si kandidat për drejtues të pushtetit lokal dhe për shërbëtor të tij një ushtar të zellshëm të antishqiptarizmit, ata vazhdojnë ta shpallin Belerin të pafajshëm, të arrestuar politik dhe i kërkojnë qeverisë shqiptare ta lejojë të betohet si kryetar bashkie.

Këta palaço politikë nuk ndihen kur vjen puna për arrestimin dhe ekstradimin në Hagë të shtetasit shqiptar Dritan Goxhaj i cili u akuzua dhe arrestua thjesht pse kishte përmendur në shtyp emrat e disa dëshmitarëve të akuzës në gjyqin kundër ish-drejtuesve të UÇK-së në Kosovë.

Madje, kaq i kalbur dhe antikombëtar është morali i tyre saqë nuk e ngrenë zërin as kundër penalizimit në Hagë të drejtuesve të UÇK-së “si ndërmarrje e përbashkët kriminale”. Ndërsa heshtin për arrestimin e luftëtarëve të çlirimit kombëtar, ata pëllasin dhe ulërijnë përditë kundër arrestimit për blerje votash të shqiptaro-grekut të dënuar tashmë për nxitje të urrejtjes kombëtare, poshtërim të Republikës dhe simboleve të saj.

Ky është realisht morali i politikanëve dhe disa analistëve shqiptarë në shërbim të tyre që shfaqen sikur po vdesin për të drejtat e Belerit. Zhurma e tyre nuk nxitet as nga ndjenjat krejtësisht të munguara për drejtësi dhe as nga dëshirat e tyre të rreme për fqinjësi të mirë. Ata besojnë se edhe me opozitarizëm antikombëtar ia vlen të luftohet kundërshtari politik në pushtet. E kanë të kotë. Historia do t’i damkosë si të padenjë kombëtarisht.

Përbërësi i dytë i Çështjes Beleri është ai juridik. Agronomët, inxhinierët, veterinerët, mjekët, të gjithëditurit dhe të pashkollët e opozitës politike shqiptare, ashtu si edhe një tufë gazetarësh me të njëjtat njohuri juridike, na shfaqen nëpër gazeta dhe studio televizive duke bërë interpretime të fajësisë apo pafajësisë së Belerit, interpretime të mbushura me dëshira dhe urrejtje antipushtet, por të zbrazëta dhe qesharake nga pikëpamja e argumenteve.

Nëse “dashnorët” e zjarrtë shqiptarë të drejtësisë dhe propaganduesit, mbrojtësit dhe kushtevënësit e paepur grekë të shtetit ligjor do të ishin vërtetë të tillë, të sinqertë dhe parimor, do të shpallnin se problemin e Belerit do ia besonin sistemit shqiptar të drejtësisë, organeve të dala nga Reforma në Drejtësi, e sponsorizuar edhe nga kontributi grek si pjesë e BE-së, dhe e “votuar” edhe nga opozita shqiptare.

Opozitarët “e ndershëm e parimorë” shqiptarë, të cilët kanë kërkuar vazhdimisht të ndiqej penalisht edhe Damian Gjiknuri, vetëm pse kishte cilësuar në një bisedë telefonike fitoren e partisë së tij si “tërmet, tërmet”, tani na shpallin si të “arrestuar politik” Fredi Belerin i cili, së bashku me stafin e vet elektoral, është vërtetuar se po bënte pazare për blerje votash. A janë blerje votash dhe shkelje të ligjeve kur shtetasve shqiptarë u premtohen pasaporta apo pensione greke kundrejt votave?!

Këta “juristë” të mëdhenj, herë na thonë se Beleri s’u kap në flagrancë, pastaj se atë “e futi Qeveria në kurth”, se drejtësia po vepron pa arsye që nuk e ndjek në gjendje të lirë dhe, më në fund se “le të ndiqet penalisht, por të lejohet të bëjë betimin si kryetar bashkie”. Nëse vërtetë e futi Qeveria në kurth, pse ra ai në këtë kurth?! Nëse i ofrohet dikujt si provokim a joshje shmangia nga vendroja i policit që ruan bankën dhe ai e sheh këtë si mundësi për ta vjedhur bankën, a e shfajëson provokimi si shkak i joshjes?!

Le ta zëmë se Qeveria shqiptare do ta lejonte Belerin të betohej si kryetar bashkie dhe pastaj të kthehej në burg. Si do ta drejtonte ai bashkinë nga dhomat e izolimit të burgut? Si mund të lejohet të betohet për Kushtetutën dhe shërbimin ndaj qytetarëve një individ i cili e ka shkelur Kushtetutën në të shkuarën dhe është i akuzuar se ka përdorur paratë dhe mjete të tjera kundërligjore për të fituar padrejtësisht postin e kryebashkiakut?!

Si mund të besohet se një njeri i dënuar disa herë penalisht me burgim, brenda dhe jashtë Shqipërisë dhe që i është shmangur vuajtjes së dënimit duke u fshehur, paska tani garanci se nuk do i shmanget ndjekjes penale dhe se nuk do të përdor çdo mjet për t’i prishur provat e fajësisë?! Pse kërkohen të zbatohen të tjera kritere kundrejt Belerit krahasuar me shtetasit e tjerë shqiptarë? Kaq i çmuar qenka ky individ për politikën greke dhe për avokatët hipokritë të opozitës tonë?!

Një burim me ujë të qelbur i cili flet nga Franca, përpiqej të bënte juristin në mbrojtje të Belerit dhe shtronte pyetjen “asgjësuese” dhe vetëlartësuese për dije: Pse nuk gjykohet Beleri por vazhdon të mbahet i arrestuar?! Ky “jurist” i arave nuk merr mundimin të lexojë legjislacionin penal shqiptar apo të pyes ndonjë jurist të njohur rreth afateve të hetimit e gjykimit dhe as që i bën përshtypje se dosja penale Beleri është nga rastet më të shpejta të mbylljes së hetimeve në praktikën hetimore shqiptare

Për të mos u zgjatur duhet thënë se përpjekjet për mbrojtjen e Belerit me pretekste dhe keqinterpretime juridike duke “gjuajtur” nga kullat politike apo nga bunkerët e urrejtjes antiqeveritare janë të dështuara dhe vetëdiskredituese.

Përbërësi i tretë i kësaj çështjeje është ai politik, i cili në të vërtetë është edhe motivi i vetëm i zhurmës që bëhet brenda dhe jashtë kufijve të RSH.

Shumica e opozitës shqiptare, duke e ndjerë se është thellësisht e zvetënuar dhe e zhvlerësuar në opinionin e brendshëm, kapet pas çdo fije kashte për të shpëtuar nga mbytja e sigurt në detin e besimit popullor. Përveç se e pandershme, kjo pjesë e opozitës politike është edhe mendjelehtë pasi nuk ka kthjelltësinë të dallojë çfarë e ndihmon të ngrihet dhe çfarë e fundos edhe më thellë.

Sa i përket politikës greke, tashmë është e qartë se sa poshtë ka rënë ajo në mbrojtjen e një qytetari të padenjë dhe të inkriminuar të kësaj bote, një qytetar që ka rastisur të jetë biologjikisht shqiptar dhe shpirtërisht grek, dhe që ka pranuar me dëshirë dhe pasion të bëhet argat i ri i synimeve të vjetra greke kundrejt Shqipërisë, të pasqyruara në Megalidhenë e shekullit të 19-të.

Angazhimi i politikanëve kryesorë grekë në Çështjen Beleri, duke përfshirë kryeministrin, ministra dhe kryetarët e bashkive të dy qyteteve kryesore greke, vizitat e tyre në burg ku ndodhet Beleri dhe kushtrimet e tyre në kancelaritë perëndimore, si dhe kërcënimet kundrejt Shqipërisë për bllokime të anëtarësimit në BE, të bindin plotësisht se çështja e Vorio Epirit nuk është më problem i “sillogjeve greke, monarko-fashistëve grekë, organizatave terroriste apo atyre panhelenike”, por është mendësi bindëse, synim strategjik dhe politikë e pandryshuar e Greqisë, e qeverive dhe pjesës kryesore të elitave të saj politike.

Një shqiptar me emrin Stavri Marko, estetikisht i neveritshëm, etikisht i urryeshëm dhe shpirtërisht lehtësisht i shitshëm pohonte në një TV shqiptar se “Ai flamuri (në fakt i Vorio Epirit) është simbol i pavarësisë së Himarës… Dhërmiu është 99.99 përqind popullsi greke…”.

Po të ekzistonte seriozisht shteti ligjor, aq shumë i propaganduar me hipokrizi nga politika greke dhe shërbëtorët e saj tek ne, Marko, Beleri dhe cilido që do të valëviste flamurin “e pavarësisë së Himarës” do të ndiqej penalisht dhe shkonte në burg, pasi ka një nen (n. 225, paragrafi i dytë) në Kodin penal të RSH që thotë: “Shpërndarja apo futja e materialeve, shkrimeve apo simboleve nga jashtë në RSH, të cilat synojnë përmbysjen e rendit kushtetues, a cenimin e tërësisë tokësore të vendit, dënohet me gjobë ose burg gjer në 3 vjet”.

Është e çuditshme se si një shtet si Greqia, që nuk ka firmosur Konventat Ndërkombëtare për Pakicat Kombëtare dhe as pranon ekzistencën e tyre në Greqi, ngre zërin dhe bën presion për shkelje të të drejtave të pakicave kombëtare në vendet e tjera.

Fakti që s’i ka firmosur ato do të thotë se nuk ka qenë dhe nuk është dakord me to. Atëherë, si mund t’iu kërkosh të tjerëve zbatimin e një legjislacioni me të cilin nuk je vetë dakord dhe as e zbaton në vendin tënd?! A është kjo një arrogancë e paturpshme dhe e papranueshme për një shtet të BE?! A ishte Fredi Beleri kandidat për kryetar bashkie i Himarës, i vënë nga disa forca politike të Shqipërisë apo ishte ai shërbëtori dhe ushtari më i bindur dhe i besueshëm i pjesës antishqiptare të politikës greke?!

Megjithëse shteti grek nuk e njeh Konventën Kuadër për Pakicat Kombëtare, por e përdor atë si armë kundër të tjerëve, duhen cituar nenet 16, 20 dhe 21 të saj që shprehen qartë se “Palët nuk do të ndërmarrin masa që ndryshojnë përbërjen e popullsisë në zonat e banuara nga personat që u përkasin pakicave kombëtare… Në ushtrimin e të drejtave dhe lirive që burojnë nga parimet e parashikuara në këtë Konventë kuadër, çdo person që i përket një pakice kombëtare do të respektojë legjislacionin kombëtar dhe të drejtat e të tjerëve, veçanërisht atyre të personave që i përkasin shumicës apo pakicave të tjera kombëtare…

Asgjë në këtë Konventë kuadër nuk do të interpretohet se nënkupton ndonjë të drejtë për t’u angazhuar në aktivitete apo për të kryer ndonjë veprim kundër parimeve themelore të së drejtës ndërkombëtare, dhe veçanërisht barazisë sovrane, integritetit territorial dhe pavarësisë politike të shteteve”.

Deri tani BE dhe SHBA kanë pohuar se nuk ndërhyjnë në çështje të veçanta që i përkasin drejtësisë dhe se besojnë se edhe Çështja Beleri do të zgjidhet sipas legjislacionit shqiptar. Vajtimet dhe thirrjet vulgare të PPE-së drejtuar “autoriteteve shqiptare që të respektojnë rezultatin e zgjedhjeve dhe të vijojnë me ceremoninë e betimit të kryebashkiakut të zgjedhur” na dëshmojnë qartë që edhe Evropa e civilizuar ka me tepricë politikanë të vegjël, të papërgjegjshëm dhe, madje, edhe po aq të dëmshëm sa stërgjyshërit e tyre të shekujve 19 dhe 20.

Edhe ngjarje të tilla si Çështja Beleri “na nevojiten” herë pas here për të shërbyer si letër lakmusi për individë, parti politike apo qeveri si këtu në Shqipëri dhe jashtë saj.

—-

©Copyright Gazeta DITA

Ky artikull është ekskluziv i Gazetës DITA, gëzon të drejtën e autorësisë sipas Ligjit Nr. 35/2016, “Për të drejtat e autorit dhe të drejtat e lidhura me to”. Shkrimi mund të ripublikohet nga mediat e tjera vetëm duke cituar DITA dhe në fund të vendoset linku i burimit, në të kundërt çdo shkelës do të mbajë përgjegjësi sipas Nenit 178 të Ligjit Nr/ 35/2016.