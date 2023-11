LETRA: “Je dështak dhe koha po të mbaron”, Braverman hedh akuza të forta ndaj Sunak pas shkarkimit

Një ditë pas shkarkimit nga posti i Sekretarit të Brendshëm të Mbretërisë së Bashkuar, Suella Braverman i shkroi një letër me gjuhë të ashpër kryeministrit britanik Rishi Sunak, duke thënë se në qeverinë e tij asgjë nuk po funksiononte.

Braverman tha se ajo pranoi të mbështeste Sunak për shkak të garancive të forta që ai i dha asaj për prioritetet kryesore që përfshinin një reduktim të migrimit të përgjithshëm ligjor. Ish-sekretarja e Brendshme tha se për një vit, ajo i kishte dërguar letra të shumta kryeministrit për temat kryesore, por u pritën me mospërfillje dhe mungesë interesi.

Letra e plotë:

I nderuar Kryeministër,

Faleminderit për telefonatën tuaj dje në mëngjes në të cilën më kërkuat të largohesha nga qeveria. Ndonëse zhgënjyese, kjo është për të mirën.

Ka qenë privilegji im të shërbej si sekretar i Brendshëm dhe të realizoj atë që populli britanik na ka dërguar në Westminster për të bërë. Dua të falënderoj të gjithë ata nëpunës civilë, policë, oficerë të Forcave Kufitare dhe profesionistë të sigurisë me të cilët kam punuar dhe përkushtimi i të cilëve për sigurinë publike është shembullor.

Jam krenar për atë që arritëm së bashku: përmbushjen e zotimit tonë të manifestit për të rekrutuar 20,000 oficerë të rinj policie dhe miratimin e ligjeve të reja si Ligji i Rendit Publik 2023 dhe Ligji i Sigurisë Kombëtare 2023. Unë gjithashtu drejtova një program reformash: mbi sjelljen antisociale , shkarkimet dhe standardet e policisë, linjat e arsyeshme të hetimit, bandat e kujdesit, krimet me thikë, incidentet e urrejtjes jo-kriminale dhe përdhunimet dhe veprat e rënda seksuale. Dhe unë jam krenar për ndryshimet strategjike që po dorëzoja për Parandalimin, Kundërshtimin, krimin e organizuar serioz dhe mashtrimin. Jam i sigurt se kjo punë do të vazhdojë me ekipin e ri ministror.

Siç e dini, unë pranova ofertën tuaj për të shërbyer si sekretar i Brendshëm në tetor 2022 me kushte të caktuara. Pavarësisht se ju u refuzuat nga shumica e anëtarëve të partisë gjatë garës verore të lidershipit dhe kështu nuk kishit asnjë mandat personal për të qenë kryeministër , unë pranova t’ju mbështes për shkak të garancive të forta që më dhatë për prioritetet kryesore të politikës. Këto ishin ndër të tjera:

1. Reduktimi i migracionit të përgjithshëm ligjor siç përcaktohet në manifestin e 2019-ës përmes, ndër të tjera, reformimit të rrugës së studentëve ndërkombëtarë dhe rritjes së pragut të pagave për vizat e punës.

2. Përfshirja e “pavarësisht klauzolave” specifike në legjislacionin e ri për ndalimin e anijeve, dmth. përjashton funksionimin e Konventës Evropiane për të Drejtat e Njeriut , Aktit të të Drejtave të Njeriut dhe ligjeve të tjera ndërkombëtare që deri më tani kishin penguar përparimin në këtë çështje.

3. Dorëzoni protokollin e Irlandës së Veriut dhe ligjet e ruajtura të BE-së në formën dhe orarin e tyre të atëhershëm ekzistues.

4. Lëshoni udhëzime të qarta ligjore për shkollat ​​që mbron seksin biologjik, mbron hapësirat e seksit të vetëm dhe fuqizon prindërit të dinë se çfarë u mësohet fëmijëve të tyre.

Ky ishte një dokument me kushte të qarta për të cilin ju ranë dakord në tetor 2022 gjatë fushatës suaj të dytë të lidershipit. Te kam besuar. Në përgjithësi pranohet se mbështetja ime ishte një faktor kyç për të fituar garën e lidershipit dhe për t’ju mundësuar kështu që të bëheni kryeministër.

Për një vit, si sekretar i Brendshëm , ju kam dërguar letra të shumta për temat kryesore të përfshira në marrëveshjen tonë, kam bërë kërkesa për t’i diskutuar ato me ju dhe ekipin tuaj dhe kam bërë propozime se si mund t’i realizojmë këto qëllime. Kam punuar për këshillat ligjore, detajet e politikave dhe veprimet për të ndërmarrë për këto çështje. Kjo shpesh u prit me ekuivokim, mospërfillje dhe mungesë interesi.

Ju keni dështuar në mënyrë të qartë dhe të përsëritur për të zbatuar secilën prej këtyre politikave kryesore. Ose stili juaj i veçantë i qeverisjes do të thotë se nuk jeni në gjendje ta bëni këtë. Ose, siç duhet të përfundoj me siguri tani, ju kurrë nuk keni pasur ndonjë qëllim për të mbajtur premtimet tuaja.

Këto nuk janë vetëm interesat e mia për kafshët shtëpiake. Janë ato që i premtuam popullit britanik në manifestin tonë të vitit 2019, i cili çoi në një fitore dërrmuese. Janë ato për të cilat njerëzit votuan në referendumin e Brexit të vitit 2016. Marrëveshja jonë nuk ishte thjesht një premtim gjatë darkës, për t’u hedhur poshtë kur ishte e përshtatshme dhe për t’u mohuar kur sfidohej.

E kam pasur të qartë që në ditën e parë se nëse nuk do të dëshironit të largoheshit nga GJEDNJ, mënyra për të ofruar në mënyrë të sigurt dhe të shpejtë partneritetin tonë të Ruandës do të ishte bllokimi i GJEDNJ, HRA dhe çdo detyrim tjetër që pengon aftësinë tonë për të hequr ato me të drejtën për të qenë në MB. Marrëveshja jonë i referohej shprehimisht “pavarësisht klauzolave” për këtë qëllim.

Refuzimi juaj i kësaj rruge nuk ishte thjesht një tradhti ndaj marrëveshjes sonë, por një tradhti e premtimit tuaj ndaj kombit se do të bënit “çfarëdo që të duhej” për të ndalur anijet. Në çdo fazë të procesit gjyqësor, ju paralajmërova ju dhe ekipin tuaj që të mos supozoni se do të fitonim. Ju kam kërkuar vazhdimisht që të merrni masa legjislative që do të na siguronin më mirë kundër mundësisë së humbjes. Ju i shpërfillët këto argumente. Në vend të kësaj ju zgjodhët mendimet e dëshiruara si një batanije rehati për të shmangur nevojën për të bërë zgjedhje të vështira. Kjo papërgjegjshmëri ka humbur kohë dhe e ka lënë vendin në pozitë të pamundur.

Nëse humbasim në gjykatën e lartë , një dalje për të cilën kam argumentuar vazhdimisht se duhet të përgatitet, do të keni humbur një vit dhe një akt parlamenti, vetëm për të rikthyer në shesh. Më keq se kjo, të menduarit tuaj magjik – të besoni se ju mund ta kaloni këtë pa turpëruar opinionin e sjellshëm – ka nënkuptuar se nuk keni arritur të përgatisni asnjë lloj plani të besueshëm B. Unë ju shkrova në shumë raste duke përcaktuar se cili është plani B i besueshëm do të sillte dhe duke e bërë të qartë se nëse nuk ndiqni këto propozime, në rast humbjeje nuk ka asnjë shpresë për fluturime nga kjo anë e zgjedhjeve. Nuk mora asnjë përgjigje nga ju.

Mund të supozoj vetëm se kjo është për shkak se ju nuk keni oreks për të bërë atë që është e nevojshme, dhe për këtë arsye nuk keni asnjë qëllim real për të përmbushur zotimin tuaj ndaj popullit britanik. Nëse, nga ana tjetër, fitojmë në gjykatën supreme , për shkak të kompromiseve për të cilat këmbëngulët në Aktin e Migracionit të Paligjshëm, qeveria do të luftojë për të ofruar partneritetin tonë në Ruandë në mënyrën që pret publiku. Akti është larg të qenit i sigurt ndaj sfidës ligjore. Njerëzit nuk do të hiqen aq shpejt sa propozova fillimisht. Kërkuesi mesatar do të ketë të drejtë për muaj të tëra procesi, sfidimi dhe apelimi. Këmbëngulja juaj që indikacionet e rregullit 39 janë të detyrueshme në të drejtën ndërkombëtare – kundër pikëpamjeve të avokatëve kryesorë, siç përcaktohet në Dhomën e Lordëve – do të na lërë të pambrojtur ndaj pengimit të sërishëm nga gjykata e Strasburgut .

Një shkak tjetër për zhgënjim – dhe konteksti për artikullin tim të fundit në Times – ka qenë dështimi juaj për të përballuar sfidën e paraqitur nga antisemitizmi dhe ekstremizmi gjithnjë e më i egër i shfaqur në rrugët tona që nga mizoritë terroriste të Hamasit të 7 tetorit .

Jam bërë e ngjirur duke ju kërkuar që të merrni parasysh legjislacionin për të ndaluar marshimet e urrejtjes dhe për të ndihmuar në frenimin e valës në rritje të racizmit, frikësimit dhe glorifikimit terrorist që kërcënon kohezionin e komunitetit. Britania është në një pikë kthese në historinë tonë dhe përballet me një kërcënim radikalizimi dhe ekstremizmi në një mënyrë të paparë për 20 vjet. Me keqardhje them se përgjigja juaj ka qenë e pasigurt, e dobët dhe e munguar në cilësitë e lidershipit që i duhen këtij vendi. Në vend që ta pranonit plotësisht ashpërsinë e këtij kërcënimi, ekipi juaj nuk u pajtua me mua për javë të tëra që ligji duhej të ndryshonte. Si për shumë çështje të tjera, ju u përpoqët të shtyni vendimet e vështira për të minimizuar rrezikun politik për veten tuaj. Duke vepruar kështu, ju keni rritur rrezikun real që këto marshime paraqesin për të gjithë të tjerët.

Në tetor të vitit të kaluar ju dha një mundësi për të udhëhequr vendin tonë. Është një privilegj për të shërbyer dhe që nuk duhet ta marrim si të mirëqenë. Shërbimi kërkon guxim dhe të menduar për të mirën e përbashkët.

Nuk bëhet fjalë për zënien e zyrës si qëllim në vetvete. Dikush duhet të jetë i sinqertë: plani juaj nuk po funksionon, ne kemi pësuar humbje rekord zgjedhore, rivendosjet tuaja kanë dështuar dhe po na mbaron koha. Ju duhet të ndryshoni kursin urgjentisht. Ndoshta nuk kam gjetur gjithmonë fjalët e duhura, por gjithmonë jam përpjekur t’i jap zë mazhorancës së qetë që na mbështeti në 2019. Jam përpjekur të jem i sinqertë dhe i vërtetë me njerëzit që na vendosën në këto pozicione të privilegjuara. Unë, natyrisht, do të vazhdoj të mbështes qeverinë në ndjekjen e politikave që përputhen me një axhendë autentike konservatore.

Sinqerisht,

Suella Braverman