Djali i milionerit pakistanez nuk donte t’i bashkohej babait në ekspeditë! Ndanin të njëjtat pasione

Suleman Dawood, djali 19-vjeçar i milionerit pakistanez Shahzada Dawood, nuk donte të bashkohej me ekspeditën nënujore në Titanikun dhe përfundimisht pranoi të kënaqte babanë e tij në ditën e baballarëve, ka zbuluar halla e tij Azmeh. Të dy vdiqën në aksidentin zhytës në OceanDrive, së bashku me tre anëtarët e tjerë të ekuipazhit.

“Unë kam menduar për Suleman çdo ditë, duke e fotografuar atë duke u përpjekur të marrë ndoshta një frymë të fundit të ajrit”, tha Azmeh Dawood për NBC nga rezidenca e tij në Holandë.

“Ende nuk mund ta besoj, gjithçka duket kaq surreale, si një film i keq me një numërim mbrapsht në fund, duke mos ditur se çfarë po llogarisnim”, shtoi motra e milionerit pakistanez. “Jam ndjerë shumë keq për faktin që të gjithë kanë kaluar këtë traumë, atë pezullim”.

Suleman Dawood ishte një student i Ekonomisë në Universitetin e Strathclyde në Glasgow dhe mungoi në pjesën e fundit të kursit për të kënaqur të atin, një tifoz i Titanikut. Dy biletat i kushtuan atij ekuivalentin e gjysmë milioni dollarëve (460 mijë euro).

I riu ndante disa nga hobi të babait të tij, si filmat fantastiko-shkencor, veçanërisht Star Wars dhe Star Trek. Ai ishte i njohur për aftësinë e tij me kubin e Rubikut dhe për dashurinë e tij ndaj volejbollit.

“Marrëdhënia midis Shahzada dhe Suleman ishte e shkëlqyer, të dy ndanë një pasion për aventura dhe eksplorim”, thuhej në një deklaratë të familjes. “Ai kuriozitet i pakufi hodhi themelet e miqësisë së ngushtë që i bashkoi”, lexohet në deklaratën zyrtare të familjes.

Shahzada Dawood, e lindur në 1975 në Pakistan, jetonte në Londër dhe ishte nënkryetar i Engro Corporation, një konglomerat me bazë në Karaçi me interesa në sektorë të tillë si energjia, telekomunikacioni dhe bujqësia. Ai u transferua në Britaninë e Madhe në vitet 1990 dhe studioi drejtësi në Universitetin Buckingham, megjithëse ishte i lidhur me Universitetin Thomas Jefferson në SHBA.

Në vitin 2012, Shahzada Dawood ishte zgjedhur si udhëheqëse e të rinjve në botë nga Forumi Ekonomik Botëror. Sipas miqve të tij, “shkenca dhe eksplorimi ishin në ADN-në e tij” dhe çdo vit ai tentoi një udhëtim në vende të largëta, nga Alaska në shkretëtirën Kalahari.

Në vitin 2019, me familjen e tij (fëmijët e tij Suleman dhe Alina dhe gruan e tij Christine), ai i mbijetoi një incidenti ajror gjatë turbulencave që gati përfundoi në një aksident fatal. Gruaja e tij shkroi në blog për përvojën, “Të jetosh me ankth”, duke pranuar se jeta e saj kishte pësuar një ndryshim të thellë pasi pa “dritën në fund të tunelit”.