“Do ketë ndryshime dramatike në botë”, diplomati analizon deklaratën e Vuçiç: “E habitshme pse BE vazhdon heshtjen si mumje…”

BRICS, organizata ekonomiko-politike e themeluar dhe e drejtuar nga Rusia dhe Kina, ku bëjnë pjes; Rusia, Kina, India, Brazili dhe Afrika e Jugut), po përpiqet të bëhet pol botëror fuqie si kundërvënie dhe rivale e BE dhe e Perëndimit.

Diplomati dhe publicisti i njohur Shaban Murati në një analizë botuar në DITA shkruan lidhur me deklatatat e fundit të Vuçiç lidhur me orientimin e Serbisë drejt BRICS.

Sipas Vuçiçit “Do të ketë ndryshime dramatike në botë dhe gjithnjë e më shumë vende duan të bashkohen me BRICS-in. BRICS është e ardhmja”.

“Është e habitëshme si e duron këtë shuplakë të rëndë strategjike diplomacia e BE dhe mbajti një heshtje prej mumje përballë sfidës së re nga një shtet kandidat i BE, me të cilin ka filluar edhe bisedimet e pranimit në BE.

BE nuk u ndje as kur Serbia u bë anëtare e organizatës ekonomike të Rusisë me emrin “Unioni Ekonomik Euroaziatik”. BE nuk u ndje as kur Serbia u bë anëtare vëzhguese e përherëshme në organizatën e ngushtë ushtarake të Rusisë me emrin “CSTO”. Por është tërësisht e pashpjegueshme dhe e papranueshme që nuk ndjehet tani që presidenti i Serbisë afishoi alternativën e anëtarësimit në BRICS-it në vend të BE.

Natyrisht kuptohet rrethana e pozitës së vështirë të diplomacisë së BE, që ndjehet e tradhëtuar nga kurtizanka e vogël serbe, të cilën BE e ka financuar dhe e ka përkrahur aq shumë me iluzionin se do ia heqë nga shtrati presidentit të Rusisë, Vladimir Putin” – shkruan Murati.

