Edhe pse arrijnë moshën e pensionit, mësuesit do punojnë deri në përfundim të periudhës mësimore (3 mujore)

Çdo mësues që plotëson moshën për pension pleqërie, pavarësisht nëse është fillimi, apo fund i vitit shkollor, do mund të vazhdojë punën deri në përfundim të periudhës mësimore, e cila zgjat mesatarisht 3 muaj.

Kjo risi është pasqyruar tashmë në Kontratën e re kolektive të punës për punonjësit e arsimit parauniversitar në vend. Autoritetet e arsimit bëjnë me dije se ky rishikim ishte i nevojshëm, pasi do t’u sjellë nxënësve fillimin dhe përfundimin e mësimit të një tremujori me të njëjtin mësues, si një faktor pozitiv për zhvillimin psiko-social të nxënësve dhe rezultate më të mira në mësimnxënie.

Për mësuesit e cilësuar si “invalidë pune”, kontrata e re kolektive përcakton se jo vetëm ngarkesën mësimore, por dhe kohën e qëndrimit në punë, kjo kategori do ta ketë në përputhje me vendimin e marrë nga Komisioni Mjekësor i Caktimit të Aftësisë për Punë (KMCAP). Ndërkohë që normë mësimore të reduktuar nga 6-8 orë në javë përfitojnë edhe Kryetarja e Komisionit të Gruas dhe Kryetari i Komisionit të Rinisë në nivel kombëtar.

Sipas autoriteteve të arsimit, për herë të parë Kontrata Kolektive e Punës mbështetet në standardet e Bashkimit Evropian dhe praktikat e mira të OECD, duke e përafruar këtë kontratë me kontratat e vendeve të BE.

Dy ditë më parë, ministrja e Arsimit dhe Sportit Evis Kushi ka bërë me dije se janë finalizuar me sukses negociatat për nënshkrimin e Kontratës Kolektive të Punës për punonjësit e arsimit parauniversitar me Federatën e Sindikatave të Arsimit dhe Shkencës së Shqipërisë dhe Sindikatën e Pavarur të Arsimit të Shqipërisë.

p.k\dita