Gjyqtari hero, i shpëton jetën lojtarit 17-vjeçar në fushë… (VIDEO)

Në një situatë ekstreme emergjente, reagimi i shpejtë mund t’ju shpëtojë jetën. Kështu bëri arbitri Christian Verdicchio, kur pa se si futbollisti i ri 17-vjeçar Nestory Irankunda, kishte nevojë për ndihmë. Në një incident loje, gjatë ndeshjes Adelaide City-Campbelltown City, kampionati NPL i Australisë, Irankunda pësoi një rënie të fortë në kokë në tokë. Arbitri e pa që nuk merrte dot frymë, ndaj nuk hezitoi ta ndihmonte shpejt pasi “po i merrej fryma”.

Verdicchio shpjegoi për 7NEWS se ai e ktheu atë dhe u përpoq “ta nxirrte gjuhën jashtë dhe ta mbante në anën e tij”. Përveç kësaj, ai theksoi se nuk ishte një rënie e zakonshme: “Kam parë lojtarë që bien në tokë dhe nuk marrin frymë, por kjo ishte diçka ndryshe”.

The quick action of a local referee has prevented a life threatening situation for an @AdelaideUnited player. Young gun Nestory Irankunda could not breath after taking a heavy fall in a state league match. pic.twitter.com/UkueDNWpGu

— Rob Cornthwaite (@robcornthwaite) August 26, 2023